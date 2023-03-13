兒入獄妻離家　雲林家扶「碗粿阿公」走出憂鬱迎向陽光

▲碗糕從碗裡放置盒內的動作需要有技巧，萬宗阿公耐心且細心地教導家扶社工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心服務的吳萬宗祖孫相依為命，經歷兒子入獄、妻子離家、罹患口腔癌更為憂鬱症所苦。 雲林家扶督導王耀慶指出，家扶服務家庭都是面臨生活的經濟問題，透過家扶的經濟協助進而延伸教育、醫療、育樂希望邁向脫貧，日前接獲熱心社團來電關心阿公的困境，更下訂1000份碗粿，給予鼓勵肯定。

元長鄉鹿南村60歲的吳萬宗阿公每天固定做100顆碗粿在村裡街上販售，週二至週日下午1點開始賣，通常賣到4、5點左右，客源大多是村落鄰里熟客，偶爾也有從外地前來經過阿公攤車，薄利多銷每顆只賣25元，製作過程及豐富用料絲毫不馬虎。

選用品質絕佳的在來米，熬煮出Q彈紮實白粿，內有蝦仁、瘦肉、鹹蛋黃、油蔥等豐富餡料，再搭配用醬油、米漿與蒜頭熬煮的獨門醬料，鹹甜好滋味為碗粿注入靈魂般美味，征服街訪鄰里味蕾！甚至還有遠從嘉義騎機車來品嘗，客人死忠支持成阿公做碗粿最大動力。

雲林低調的某善心社團透過雲林家扶中心得知萬宗阿公的困境，剛好也有社友曾經在元長吃過阿公賣的碗粿，覺得口味特別Q彈好吃，因此共同決議要跟阿公訂1000個碗粿，在社團的會議活動上分享給所有社友們品嘗，希望大家一起支持阿公，幫助他們祖孫倆度過生活困境。

家扶負責萬宗阿公的社工員李忠益說，阿公家是一般家庭廚房，也擔心無法負擔這麼大的訂單，與家扶社工們討論，再與訂購的善心人士確定可分批出貨，讓阿公抒解壓力而社工們也挽起袖子，幫忙阿公製作碗粿以完成這筆訂單。

雲林家扶說明，萬宗阿公歷經人生黑暗意志消沉，最難過時憂鬱症上身，在社工員積極輔導家訪、陪伴、團隊力量鼓勵開導才慢慢走出陰影，尤其對照顧年幼的孫子，參加雲林家扶幼兒啟蒙，學習教養幼兒技巧與陪伴孫子；如今假日期間也會陪著阿公幫忙賣碗粿，成為阿公最得力的生意小幫手。

雲林家扶感謝善心人士訂購1000顆碗粿肯定鼓勵萬宗阿公，如同天公伯留給阿公這麼多的生活難題去面對，但是一路上有很多貴人會拉一把，讓他可以好好生活；萬宗阿公也感謝大家幫忙，會好好的照顧孫子長大成人走正途、做好事，才不會辜負雲林家扶與社會大眾對他們的幫助。

▲熱心民眾向萬宗阿公下訂1000顆碗粿，家扶社工們協助製作分擔萬宗阿公的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）