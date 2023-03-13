台大醫院雲林分院打造穆斯林友善環境　多元文化共融

▲台大醫院雲林分院積極打造符合友善的醫療環境，通過中國回教協會的穆斯林友善環境認證，成為雲林首度認證之醫療機構。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院積極打造符合友善的醫療環境，2022年底通過中國回教協會的穆斯林友善環境認證，成為雲林首度認證之醫療機構。今（13）日舉行授證儀式，中國回教協會理事長張明峻理和馬德威秘書長親自到場，由張理事長頒發證書，肯定台大醫院雲林分院致力於營造穆斯林友善醫療環境的努力。

台大雲林分院長馬惠明表示，雲林分院與台大總院長期合作，負責印尼的衛生福利部新南向計畫，在「一國一中心」的政策下，已協助多位印尼代訓醫師及醫事人員。為了尊重不同信仰和文化背景的族群，特別打造了穆斯林就醫友善環境，提供更具包容性和多元性的服務。

▲台大醫院雲林分院積極打造符合友善的醫療環境，通過中國回教協會的穆斯林友善環境認證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在興建員工休閒中心的同時，也顧及到教友的需求，設置了完善而舒適的男女區隔祈禱室、淨下設施和洗手間，祈禱室中配備了禮拜毯、禮拜時間表和禮拜方向指標，以便留學在外的印尼醫師和醫護人員在醫院中也能找到像家一樣的溫暖和心靈慰藉的空間。

中國回教協會理事長張明峻表示，根據統計全球約有19億穆斯林，是世界三大宗教之一，也是目前發展最快的宗教之一。印尼擁有全世界最多的穆斯林人口，每天固定的禮拜佔據生活中非常重要的一部分。近年來，由於新移民增加以及高齡化社會的型態，相較於其他國家，台灣的移工在長照相關服務工作的比例遠遠超過其他國家。

國際醫療中心主任盤建德表示，清真認證(Halal認證)源自伊斯蘭教法，穆斯林日常生活中食用或使用的產品也必須符合伊斯蘭教義。為了獲得相關的友善環境認證以提升穆斯林族群的信任感與安全感，國際醫療中心除了以病人為中心，積極引進先進的醫療技術、提供優質的醫療服務之外，更營造注重病人安全與友善的醫療環境，讓病人及家屬在就醫過程中能感到安全與安心。

馬惠明院長指出，由於伊斯蘭教信仰的教義和語言上的差異，大眾對於穆斯林的了解相對有限，因此在台灣的穆斯林長期以來需要適應當地的生活習慣，但卻可能難以有效地遵循教規。為了尊重多元文化和不同信仰背景的族群，台大雲林分院特別打造了穆斯林友善的就醫環境，提供更具包容性和多元性的服務，並期待各界穆斯林蒞臨體驗我們的友善服務。

▲台大醫院雲林分院積極打造符合友善的醫療環境，通過中國回教協會的穆斯林友善環境認證，成為雲林首度認證之醫療機構。（圖／記者蔡佩旻翻攝）