　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

達德2600萬行賄雲林議會...6人涉案「僅他收押」　關鍵原因出爐

▲▼ 雲林縣議長交保 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議長沈宗隆200萬交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄，地檢署昨(9)日聲請羈押6人，雲林地方法院徹夜召開羈押庭，凌晨裁定沈宗隆200萬交保、議員王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保，僅達德公司潘姓執行長收押。雲林地院庭長王子榮說明原因，由於潘證詞與卷內證據吻合，擔心與其他共犯串證，因此裁定羈押。

王子榮指出，因案件尚在偵查中，基於偵查不公開原則下，僅就社會大眾關心，且為法官決定是否羈押的重要部分說明，法官訊問後，認定潘有羈押的原因及必要性，因潘在庭上的證訴與證據吻合，若不予已羈押，擔心其說詞恐遭其他共犯汙染，因此裁定羈押並限制通訊。

針對其他5人，法官考量案情及檢察官所提之事證，認為不需要羈押，裁定沈宗隆200萬交保、議員王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保、潘妻6萬元交保，並限制住居、出境出海等羈押的相關替代處分，另王又民的游姓秘書（潘妻姊姊）的聲押予以駁回，並未為相關替代的強制處分。

達德集團要在雲林縣內設立風機發電，但有地方人士及部分議員反對，加上向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時也不如預期順利，達德為了排除困難，尋求議長、上開議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。檢方8日通知沈宗隆等人到案說明，檢方訊後沈宗隆等人有羈押必要，向法院聲請羈押，但只有潘姓執行長一人聲押獲准。

ET快訊
快訊／古巴「奶油手」釀大局　巴拿馬2局灌4分超前
60年首次！玉山國家公園「看天池」乾涸見底　16座山屋大缺水
26歲男偶像「罹患肺癌」　虛弱化療嘆：和自己說再見
快訊／捷克派「消防員投手」　5局3:1領先中國
高雄港出現大量海豚！　民眾驚呼：好大隻
妻赴韓國補貨！慈父照顧兒女卻命喪火海　她接噩耗急奔回台
中華隊球員瘋傳！　小朋友「神級應援卡片」推手是他
交手21次！　「中華隊vs義大利」驚人勝率曝光
鄭家純首談婚姻哭了！　老公醉倒路邊認：和戀愛有落差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

載4學生下課收180　白牌運將慘罰10萬...還要吊扣駕照+車牌

取締改裝噪音車開花了！她騎機車溜狗被攔檢　結果車是偷來的

槍毒首腦連皮肉錢也賺！推少女下海賣淫　警搜捕全台14名嫖客

快訊／通霄男墜6米深圳溝　屁股著地僅受輕傷...吊掛救出送醫

快訊／新北回收場竟買到「炸彈」　軍方急衝現場包防爆毯移除

迷路失智老翁凍僵！深夜路邊燒衣取曖　彰化警送熱食帶他回家　

達德2600萬行賄雲林議會...6人涉案「僅他收押」　關鍵原因出爐

鏟除黑幫勢力！斗六分局長帶隊臨檢酒店、KTV　刷一整排辣腿

高雄林園出海口驚見大量魚屍　曝曬一星期「全變魚乾」狂飄惡臭

經典賽日本贏中國超開心！他喝高粱慶祝後...騎車上路這下慘了

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

載4學生下課收180　白牌運將慘罰10萬...還要吊扣駕照+車牌

取締改裝噪音車開花了！她騎機車溜狗被攔檢　結果車是偷來的

槍毒首腦連皮肉錢也賺！推少女下海賣淫　警搜捕全台14名嫖客

快訊／通霄男墜6米深圳溝　屁股著地僅受輕傷...吊掛救出送醫

快訊／新北回收場竟買到「炸彈」　軍方急衝現場包防爆毯移除

迷路失智老翁凍僵！深夜路邊燒衣取曖　彰化警送熱食帶他回家　

達德2600萬行賄雲林議會...6人涉案「僅他收押」　關鍵原因出爐

鏟除黑幫勢力！斗六分局長帶隊臨檢酒店、KTV　刷一整排辣腿

高雄林園出海口驚見大量魚屍　曝曬一星期「全變魚乾」狂飄惡臭

經典賽日本贏中國超開心！他喝高粱慶祝後...騎車上路這下慘了

《黑暗》第9集搶先公開！朴涎鎮嗆尪：對婊子好奇？　網崩潰看不夠

古巴「奶油手」釀大局　巴拿馬2局灌4分超前

民進黨總統初選下週登記　綠委曝內幕：賴清德同額競選機率高

基隆Podcast第6集！童話藝術節開跑　號召大小朋友《尋找雨精靈》

晚間出席經典賽直播派對　蔣萬安：為中華隊集氣加油

60年第一次！玉山國家公園「看天池」乾涸見底　16座山屋大缺水

業界傳矽品要求員工排休　公司澄清：鼓勵並與員工協商休假

載4學生下課收180　白牌運將慘罰10萬...還要吊扣駕照+車牌

2023植樹月鬥陣建立森活圈　成功工作站贈苗活動開跑

吃得到榛果碎粒、苦甜巧克力！　最新「巧克力冰淇淋大福」開吃

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

社會熱門新聞

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

公寓惡火奪慈父命　1家4口天倫照曝

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

老公外遇大嫂5年　妻收1證據怒討百萬

新北闆娘半身遭電梯夾困　勇消搶救送醫不治

第一視角曝！貨車逆撞機車「男大生慘死」

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

貨車衝撞2機車1人慘死！她跳車逃命躲一劫

台中警加強臨檢酒店　一片雙球海晃暈

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

更多熱門

相關新聞

斗六打擊幫派　整排長腿妹配合臨檢

斗六打擊幫派　整排長腿妹配合臨檢

近日竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會陸續在觀光旅館以舉辦春酒方式彼此串聯，並以跑車辣妹迎賓營造豪奢排場，刻意壯大幫派聲勢，引發不良觀感。為宣示掃蕩街頭暴力及黑道幫派之決心，雲林斗六分局近日深夜時段，針對當地幫派組合經常活動處所規劃威力掃蕩專案臨檢，並防制街頭鬥毆事件發生，並分局長黃念生親自帶隊實施臨檢，展現掃蕩不法幫派決心。

彰化雲林4測站空品亮紅燈！環保署：中南部注意臭氧污染累積

彰化雲林4測站空品亮紅燈！環保署：中南部注意臭氧污染累積

天守閣意外亮點！陳其邁人氣爆棚

天守閣意外亮點！陳其邁人氣爆棚

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」跨海征服日議長

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」跨海征服日議長

雲林「鵝媽媽鵝童樂園」獲認證環保育樂場所

雲林「鵝媽媽鵝童樂園」獲認證環保育樂場所

關鍵字：

雲林收賄議長達德能源

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

忙老屋翻新！屋主嬤「誇張舉動」師傅傻了

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面