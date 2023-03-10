達德2600萬行賄雲林議會...6人涉案「僅他收押」　關鍵原因出爐

▲雲林縣議長沈宗隆200萬交保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄，地檢署昨(9)日聲請羈押6人，雲林地方法院徹夜召開羈押庭，凌晨裁定沈宗隆200萬交保、議員王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保，僅達德公司潘姓執行長收押。雲林地院庭長王子榮說明原因，由於潘證詞與卷內證據吻合，擔心與其他共犯串證，因此裁定羈押。

王子榮指出，因案件尚在偵查中，基於偵查不公開原則下，僅就社會大眾關心，且為法官決定是否羈押的重要部分說明，法官訊問後，認定潘有羈押的原因及必要性，因潘在庭上的證訴與證據吻合，若不予已羈押，擔心其說詞恐遭其他共犯汙染，因此裁定羈押並限制通訊。

針對其他5人，法官考量案情及檢察官所提之事證，認為不需要羈押，裁定沈宗隆200萬交保、議員王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保、潘妻6萬元交保，並限制住居、出境出海等羈押的相關替代處分，另王又民的游姓秘書（潘妻姊姊）的聲押予以駁回，並未為相關替代的強制處分。

達德集團要在雲林縣內設立風機發電，但有地方人士及部分議員反對，加上向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時也不如預期順利，達德為了排除困難，尋求議長、上開議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。檢方8日通知沈宗隆等人到案說明，檢方訊後沈宗隆等人有羈押必要，向法院聲請羈押，但只有潘姓執行長一人聲押獲准。