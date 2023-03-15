二膽兵離營為何事？　陳玉珍語帶保留：年輕人還是要學習承擔壓力

▲國民黨立委陳玉珍 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日一名金門二膽阿兵哥失蹤，被大陸海警救起安置在廈門，離營原因眾說紛紜，國民黨立委陳玉珍15日坦言，自己都有跟陳姓士兵父母保持聯繫，對於為何跑到大陸有一定瞭解，至於原因等他回來自己解釋，這個年紀的年輕人承受一些壓力，呼籲年輕人面對壓力還是要學習去承受，但他不是軍中管教問題離開。

陳玉珍表示，行政院的確沒有聯絡管道，現在的情形是上兵被安置在廈門，吃好、睡好、一切都很好，也有請我轉告父母不要擔心，事涉兩岸事務、比較機敏，廈門覺得不是自己能處理，因此此案件已轉移到北京，就看北京如何處理。

陳玉珍指出，自己都有跟陳姓士兵父母保持聯繫，對於為何跑到大陸有一定瞭解，至於原因等他回來解釋，這個年紀的年輕人承受一些壓力，呼籲年輕人還是要能面對壓力，還是這不是軍中管教問題。

至於傳出該員在海上體力不支後，如何致電中國海警？陳玉珍坦言，自己不了解，今天可以問看看他父親，畢竟要在大陸收到訊號要辦漫遊。

對於如何確認消息正確性？陳玉珍表示，官方管道自己不清楚，至於民間管道來講，就是你相不相信消息來源，當然會有一些訊息的交換、也不是只通過一個管道。