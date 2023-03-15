二膽兵滯大陸「不想回來」　陸軍：財務感情有狀況...立即調離外島

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門二膽島26歲陳姓上兵9日失聯，陸委會13日證實，陳兵目前人在大陸，後續將掌握陳兵狀況及發展，續依相關規定辦理。國民黨立委陳玉珍表示，陸方有安排陳姓上兵打電話跟家裡報平安，不過雙方似乎還沒聯絡到。

▲二膽島上兵有跟家裡報平安，但還沒聯絡上。（圖／記者林名揚翻攝）

國民黨立委陳玉珍指出，她得到最新的訊息是上兵平安在廈門，大陸也同意讓家屬過去探望，所以這幾天會陪同家屬一起過去，陳玉珍表示，陳姓上兵也表達說不想回台灣的想法，而陳姓上兵也可以跟家裡報平安，不過目前似乎是還沒有聯絡上。

而陸軍司令部在昨天送至立法院的「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」(共4頁，第2頁空白)專案報告中，也指出3月9日6時50分，經值星官至餐廳未發現陳兵，隨即回報隊長，並於7時20分編組全隊搜尋未果，8時集合全隊清查仍未尋獲，即逐級向上回報應處，並同步通知家屬。

▲陸軍司令部的專案報告。（圖／翻攝自立法院議事暨公報資訊網）

隨後金防部指揮官抵達二膽島指揮，並協請金門地區海巡署支援擴大海陸搜尋，及安排家屬赴島。也就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事，陳父於9日16時20分抵達二膽島後，由指揮官陳中將向其說明事件經過，陳父表示，陳兵於營外有財務借貸約30萬餘元，均按月還款。

▲陸軍專案報告曝4作為。（圖／翻攝自立法院議事暨公報資訊網）

報告中指出，一、目前新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，才分發至離島單位服務，為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發現違常情事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。 二、 防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理罅隙。另要求建制編組、發揮組織功能及確依部頒「風險管理手冊」律定之工作職掌及風險，建立綿密的管理機制。

三、 本軍援引重大案例，頒發通報，要求各級製作教案落實宣教，及透由各資訊平台，提供經驗交流，幹部多予所屬關懷互助，並將法紀觀念融入於官兵日常生活和任務中。 四、 陸委會 13 日證實，陳兵目前人在大陸地區，本軍將掌握陳兵狀況及本案發展，續依相關規定辦理。