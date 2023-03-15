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快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

▲▼金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，陸委會證實人已在大陸。國民黨立委陳玉珍表示，陳姓上兵目前被安置在廈門「吃好、睡好，非常好。」而陳姓上兵會游到大陸，確認是其他私人因素，與感情無關。不過相關人士透露，陳姓上兵因不明原因，積欠地下錢莊巨額債務，不只欠下四家銀行的30萬，才選擇漂陸，且連陳父都未知詳情。

陳玉珍先前曾表示，陳姓上兵並非因為感情或是債務問題而「漂」到對岸，國防部也強調說軍中並沒有管教問題，但知情人士表示，陳姓上兵就是因為經濟原因，且不只檯面上所謂的30萬。

名嘴黃揚明今日也查到陳姓上兵有多筆債務，不過他仍抱持懷疑態度，「為了30多萬元逃兵，很難讓人理解，應該是另有原因吧」。不過，這僅僅是檯面上的數字，檯面下欠地下錢莊的確切數字還不知道有多少，甚至連陳父都未知詳情。

陳玉珍今日下午則說，有接到陸方告知，同意讓陳姓士兵的家屬到大陸探視，第一時間已跟陳爸爸聯繫，陳父表達相當感激，說會配合陳玉珍的時間，前往廈門探視，但因為陳父不是金門籍，無法適用現行小三通，他們可能採大三通方式前往，她透露最快近期成行。若能配合時間，這周五或下周一，陳玉珍就會帶陳父赴陸看兒子。

陳玉珍也進一步透露，陳姓士兵確有向陸方表示，「不想回來台灣」。

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