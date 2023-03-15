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二膽上兵打電話給爸爸！鄉民見「關鍵1句話」：認定逃兵了吧

▲▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

▲二膽島陳兵表示「不想回台灣」。（圖／記者林名揚翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

金門二膽島陳兵在9日失聯，34小時後他因體力不支被中國警方救起，如今證實陳兵真的在大陸，且本尊吃好睡好。不過國民黨立委陳玉珍表示，陳兵會游到對岸「確認是其他私人因素」，且目前並不想回台灣。消息曝光後，引發鄉民炸鍋驚呼「既然不想回來，可以認證為逃兵了吧？」

陳玉珍今（15）日掌握消息指出，陳兵目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，但不方便講具體的地點，而家屬也已知道人平安，預計最快下周一，陳玉珍就會帶陳父赴陸看兒子，會盡快訂飛機票。

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值得注意的是，陳玉珍另透露陳兵有向陸方表示，「不想回來」的想法。至於陳兵會游到大陸，確認是其他私人因素，並非感情原因，他目前沒有女友。

另據《聯合新聞網》報導，陳玉珍也提到，大陸於今（15）日有安排陳兵打電話回家報平安，不過陳父出門，因此未能聯繫上。

對此，PTT鄉民驚呼熱議，由於陳兵自曝不想回台灣這一句太關鍵，「既然不想回來，可以認證為逃兵了吧」、「就看中國政府要不要養他囉」、「他要靠什麼生活...在那邊從0開始嗎」、「回來不是要坐牢？」「加入解放軍就真的屌了」、「此例一開，怕以後會有更多逃兵」、「他欠了多少錢？中共會幫他還嗎」、「這算通敵叛國了吧」、「笑死，根本天兵」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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