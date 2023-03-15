積欠4家銀行30萬元！　黃揚明曝二膽上兵協商結果：難以理解

▲金門二膽島26歲陳姓上兵目前被安置在廈門。（圖／記者林名揚翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對金門二膽島26歲陳姓上兵失聯一事，國民黨立委陳玉珍透露，陳姓上兵會游到大陸，其原因為私人因素，與感情無關。資深媒體人黃揚明15日曝光，該名陳姓上兵積欠台新銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、匯豐銀行等4家銀行，在台北地院的債務協商民事裁定結果；不過，他也認為「若為了30多萬元逃兵很難讓人理解，應該是另有原因吧！」

對於陳姓上兵情況，陳玉珍透露，該員現在沒女友，還有一年退伍，3月9日清晨失聯，她透過相關管道得知，該名士兵當天早上9時多，人被中國海警救起，目前被安置在廈門，「吃好、睡好，非常好。」

黃揚明今日透過臉書發文表示，由於陸軍昨天送至立法院的專案報告，公布了二膽逃兵的全名，因此他查到了2023年2月1日，陳姓上兵與台新銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、匯豐銀行等4家銀行，在台北地院的債務協商民事裁定結果。而裁定書內容指出，2022年12月20日，4家銀行與陳姓上兵進行債務協商後，認可其債務清償方案。

然而，根據近日媒體報導，陳姓上兵積欠4家銀行債務約30多萬元，黃揚明則認為，「若為了30多萬元逃兵很難讓人理解，應該是另有原因吧！」

▼黃揚明曝光陳姓上兵債務裁定書內容。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

