客人進包廂少1動作　一開門尬爆！KTV員工妹：拜託別坐門對面

▲不少台人愛去KTV飆歌。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

KTV光線昏暗，有時情歌唱一唱、曖昧感覺來了，難免會有客人把持不住，但有件事讓KTV服務生超驚恐！一位女員工表示，其實客人想要壞壞也不是不行，但希望「提早告知我們，叫我們不要打擾你」，這樣服務生就不會貿然進包廂。會這麼說的原因，是前幾天就不小心撞見客人的「葡萄乾」，讓她尷尬到不行。

女員工在Dcard發文「不要在包廂做羞羞的事」，說她要奉勸大家，如果真的想壞壞也不是不行，「那你也提早告知我們，叫我們不要打擾你……（隨便一個藉口也可以），這樣我們就不會進去你們包廂了。」說她前天一開門，就看到親熱畫面，「然後還不小心看到兩粒葡萄乾，有夠尷尬！」

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最後，她還給出4個建議，「1.一進包廂先看有沒有貓眼」、「2.要羞羞的時候，不要坐在面對門的地方」、「3.電燈關暗一點」、「4.提醒服務生，不要打擾你們（不然你們尷尬，我也尷尬）」。

貼文一出引發熱議，「原來不是看到貢丸喔」、「U2店員：這種事情見多了」、「現在連去唱歌都要帶紫外燈了嗎」、「血氣方剛」、「哭……夜唱都直接躺下去睡搞搞」、「別人唱得激情，他們也叫得激情。」也有人直批，「真的不懂為何不去旅館」、「追求刺激也不是這樣吧？」

還有不少KTV員工紛紛路過，「遇過我開門進去還繼續的，因為兩個都很醉」、「真的，要壞壞不要點餐，不然等上完餐結完帳再來」、「確實是這樣，勿擾就好，KTV員工路過」、「曾經的店員路過……是要多浪漫？還要放伴奏帶氣氛。」