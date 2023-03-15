　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客人進包廂少1動作　一開門尬爆！KTV員工妹：拜託別坐門對面

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲不少台人愛去KTV飆歌。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

KTV光線昏暗，有時情歌唱一唱、曖昧感覺來了，難免會有客人把持不住，但有件事讓KTV服務生超驚恐！一位女員工表示，其實客人想要壞壞也不是不行，但希望「提早告知我們，叫我們不要打擾你」，這樣服務生就不會貿然進包廂。會這麼說的原因，是前幾天就不小心撞見客人的「葡萄乾」，讓她尷尬到不行。

女員工在Dcard發文「不要在包廂做羞羞的事」，說她要奉勸大家，如果真的想壞壞也不是不行，「那你也提早告知我們，叫我們不要打擾你……（隨便一個藉口也可以），這樣我們就不會進去你們包廂了。」說她前天一開門，就看到親熱畫面，「然後還不小心看到兩粒葡萄乾，有夠尷尬！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後，她還給出4個建議，「1.一進包廂先看有沒有貓眼」、「2.要羞羞的時候，不要坐在面對門的地方」、「3.電燈關暗一點」、「4.提醒服務生，不要打擾你們（不然你們尷尬，我也尷尬）」。

貼文一出引發熱議，「原來不是看到貢丸喔」、「U2店員：這種事情見多了」、「現在連去唱歌都要帶紫外燈了嗎」、「血氣方剛」、「哭……夜唱都直接躺下去睡搞搞」、「別人唱得激情，他們也叫得激情。」也有人直批，「真的不懂為何不去旅館」、「追求刺激也不是這樣吧？」

還有不少KTV員工紛紛路過，「遇過我開門進去還繼續的，因為兩個都很醉」、「真的，要壞壞不要點餐，不然等上完餐結完帳再來」、「確實是這樣，勿擾就好，KTV員工路過」、「曾經的店員路過……是要多浪漫？還要放伴奏帶氣氛。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
珍奶買1送1！　今限時搶喝
新竹棒球場開挖圖曝！施工內容與設計圖不同　廠商認了
快訊／啦啦隊女神老父撞進加護　女駕駛找到了
快訊／黃牛被抓了！　BLACKPINK票翻4倍賣
新竹大秘寶再現！　國際賽場挖出「廢棄磚石、馬桶蓋」
高雄6歲女童「瘦成骷髏頭」　餓到垃圾桶找食物
啦啦隊女神爸爸「腦出血危險傷勢曝」！　淚：肋骨鎖骨都斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

立委酸「給國軍喝豆奶」農委會哪有這麼好心　陳吉仲：我面惡心善

新北炒飯正妹「為何爆紅？」　他揭關鍵1因素：大家就會驚豔

雞肉也缺貨！台南必比登名店博仁堂不漲價　四物雞恐變排骨

客人進包廂少1動作　一開門尬爆！KTV員工妹：拜託別坐門對面

最賺與最不賺都在長庚！林口長庚連6年居冠　土城醫院墊底原因曝

清明掃墓讓PM2.5飆升15倍　環保署：300處公墓提供紙錢集中焚燒

幫我趕一下！小黃司機飆速「200趟戰績」　下場哭了：終止服務

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

立委酸「給國軍喝豆奶」農委會哪有這麼好心　陳吉仲：我面惡心善

新北炒飯正妹「為何爆紅？」　他揭關鍵1因素：大家就會驚豔

雞肉也缺貨！台南必比登名店博仁堂不漲價　四物雞恐變排骨

客人進包廂少1動作　一開門尬爆！KTV員工妹：拜託別坐門對面

最賺與最不賺都在長庚！林口長庚連6年居冠　土城醫院墊底原因曝

清明掃墓讓PM2.5飆升15倍　環保署：300處公墓提供紙錢集中焚燒

幫我趕一下！小黃司機飆速「200趟戰績」　下場哭了：終止服務

北市婦過馬路遭輾！送醫搶救9天不治　休旅車駕駛過失致死送辦

與宏都拉斯邦交生變？　趙少康：警訊早就有了

高雄男騎三輪車男獨宮廟前超過4小時　民眾急報東港警協助…原來是這原因

二膽上兵失聯絕非單純逃兵　抗中只會讓小問題變大問題

高以翔送的！陳建州「堅持球場穿西裝」原因藏洋蔥

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

美前國安顧問稱寧願毀台積電　他認為不致於發生：中共不敢輕舉妄動

Rosé也背了！YSL新包準備缺貨　Jennie搶穿Jisoo代言品牌現身機場

「瓦破牆倒全雜草」台南10坪爛屋招租...每月1萬　網友猛虧急下架

追囤房大咖！財政部：5戶以上已補稅逾8千萬　還有5000件在查

生活熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

穿長裙出遊「男友突掀開檢查」　一看怒分手：妳很隨便

茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

即／大樂透1億一注獨得　台中誕生億萬富翁

威力彩11.6億「封牌半小時」有詭？台彩回應

買餐驚見「美女廚神」炒飯　本尊曝光說話了

土銀徵廚工月薪18K！網見工作內容戰翻

更多熱門

相關新聞

婦嗆丈夫不做愛提離婚官司　二審准離

婦嗆丈夫不做愛提離婚官司　二審准離

新北市劉姓婦人結婚後與婆婆同住，引發婆媳問題，婆婆嫌過年祭祖供品不豐盛，丈夫竟逼婦人在親戚面前罰跪20分鐘；婦人也因丈夫忙碌，婚後8年沒有性生活，丈夫還嗆她「我有賞你一頓飯就不錯了」！婦人訴請離婚，一審未准，上訴二審後，高等法院改判准離婚。

點手搖飲「一律無糖」被嫌怪人　釣出大票同好

點手搖飲「一律無糖」被嫌怪人　釣出大票同好

交往4年沒戴套！她從皮夾翻出保險套嚇到

交往4年沒戴套！她從皮夾翻出保險套嚇到

大一男打工25K全買00878！過來人曝1招更穩

大一男打工25K全買00878！過來人曝1招更穩

壽司郎點「兩品項」他哀怨踩雷　一票也搖頭

壽司郎點「兩品項」他哀怨踩雷　一票也搖頭

關鍵字：

KTV包廂打砲做愛唱歌服務生Dcard

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

林襄進軍東京時尚圈！

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面