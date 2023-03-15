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約看電影！曖昧男「1舉動」她秒滅火：氣死了　一票人狂搖頭

▲▼看電影,電影院,爆米花。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友前陣子和曖昧對象去看電影，沒想到對方先是狂爆雷劇情，在觀影過程中，幾乎全程緊盯著一旁的她，讓她十分困擾，氣得沒辦法好好看電影，後來她一直耿耿於懷，才萌芽的情感也迅速冷卻了。

女網友在Dcard提到，前一陣子曖昧對象約看電影，她想都沒想立刻答應，當時她還充滿著粉紅泡泡，心想「看完還能一起吃個晚餐，感覺我們快要在一起了。」

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當天，兩人都提早到現場，怎料在等候的過程中，男方表示，自己特地去看了國外的論壇，接著就開始大爆雷，讓她不禁傻眼，結果觀影時對方再度大踩雷，「2小時半的電影，他大概有2小時在看我，沒錯...就是側過頭看我，到底有什麼好看的？明顯到我不能好好看電影，還不能隨意換姿勢，也不能好好地享受電影，他越看我的火越大、越不爽。」

原PO直言，到現在仍無法忘卻此事，不管是跟對方吃飯、聊天都會想起，接著就會開始煩躁，「我的粉紅泡泡接連破了，之前忽略的事無法再忽略，瞬間清醒、快速抽離，就沒有然後啦！」

▲戲院,電影院,排隊,人潮,買票,秀泰影城（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

對此，網友們紛紛回應，「他約妳看電影，估計就是想要跟妳有肢體接觸，可惜妳不吃這套，一心只有電影 」、「你不是台女，是直女」、「為什麼不溝通？」「我之前也跟一位曖昧對象看電影，結果他也是電影不好好看，一直側頭看我，視線感超重，瞬間冷掉+煩躁感up」、「感覺他有點可憐，除了爆雷跟盯著妳以外也沒做什麼，可能他第一次跟妳看電影很興奮，想表現一下」、「他應該覺得自己望著妳很深情」、「只走錯一步前面的努力就白費了，心疼男生」。

不過，對於男方爆雷的舉動，眾人則一致無法忍受，直呼「爆雷真的是白目」、「別的我覺得都能替他解釋，但是爆雷真的會氣」、「一直看妳是另一回事，爆雷我真的不行，不論是誰...對我爆雷絕對被我噴爆」、「恭喜下船，爆雷真的不行」。

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