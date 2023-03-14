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交往4年沒戴套！她從皮夾「翻出保險套」嚇到　一票秒懂：我也會放

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO和男友感情好。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

男性會將保險套放進皮夾內嗎？一名女網友發文表示，她和男友交往4年，每次發生關係都沒戴套，但是日前翻了對方皮夾，卻意外發現保險套，讓她嚇了一跳，並感到不安。貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「男友皮夾內有保險套」為題發文，提到她和男友都覺得如果懷孕了，就把小孩生出來，所以兩人交往的這4年，發生關係都不會戴套避孕。不過，男友生日當天，原PO想幫換新皮夾，卻意外在舊皮夾翻到一個保險套。

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原PO當時嚇了一跳，因為雙方一直沒戴套，且家裡也沒有保險套，怎麼會有？她心想會不會是和前任會使用但忘了丟，可是又覺得應該不會這麼長時間沒整理皮夾。由於雙方感情好，性方面也正常，所以她便感到有點擔心。

貼文曝光後，底下一票網友則表示，「保錢用的，防『金子』外流 ，很老的迷信了」、「我會放欸，我都結婚了，但是是很久以前留下來的，用了可能會破喔」、「保險套放錢包，是用來招財的」、「這說法很久了，有些人會信這個」、「就跟工程師會放乖乖一樣」、「我以前也有放欸，因為聽說能招財，你觀察一下有沒有被用掉就好」。

▲▼小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看到保險套後嚇了一跳。（示意圖／記者周亭瑋攝）

也有些網友建議，「你偷偷在那個保險套上面做個小記號，一個月後再看看是不是那個保險套，如果不是的話......」、「靜觀其變，然後先別自然發展，你們進行時還是戴一下比較好」、「我覺得不用想太多，可以直接問問看他，為什麼保險套是放在錢包裡之類的」、「看看上面的日期吧？如果是蠻新的就麻煩了」、「也可以看看有效期限，放很久就是招財吧」。

雖然網路上相傳「保險套放皮夾」能招財，但若真有使用需求，衛福部過去曾提醒，由於保險套不耐高溫，長時間放在皮夾內會造成保險套乳化變質，恐怕將失去效用；另外，若保險套超過保存期限，也會因品質劣化或破裂失去保護效果，所以千萬別為了省錢使用。

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關鍵字：

皮夾保險套Dcard

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