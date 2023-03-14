點手搖飲「一律無糖」被嫌怪人！　釣出大票同好：回不去了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛喝手搖飲，不過含糖飲料不僅會造成肥胖，癌症死亡風險也大增。就有網友表示，自己喝手搖飲都點「無糖」，但也因此被笑是怪人；沒想到，這番話釣出許多同類，直呼喝習慣就回不去了。

網友在Dcard發文吐苦水，表示「有人跟我一樣，喝什麼都是無糖嗎？常常被當成怪人一個。」而短短兩句話，就引起一陣共鳴，不少人直言，「飲料一律無糖，甜點的話再甜都沒差」、「不會啊！一沐日有些飲料無糖好喝欸，蠻喜歡他們家的喬麥茶」、「無糖信仰者+1，無糖鮮奶茶喝起來很像特別貴的水，我只是喝一個心情好的」、「無糖+1，常常被嗆點無糖幹麻還喝飲料」、「喝慣無糖就回不去了哈哈哈」。

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有趣的是，一票台南人紛紛留言簽到，笑回「我是台南人，也喝無糖」、「台南人無糖+1」、「可X的無糖台南人+1」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

的確，多數人都知道，含糖飲料對身體有害，美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新統計數據顯示，經常食用含糖飲料，可能會增加大腸、直腸癌、腎臟病等的死亡風險。

也曾有研究指出，含糖飲料中含有玉米糖漿等人造甜味劑，是引起胰臟癌的危險因子之一；另外，比起單純的蔗糖，含糖飲的人工甜味劑更容易誘發大腸息肉、腸癌等。