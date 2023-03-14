　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點手搖飲「一律無糖」被嫌怪人！　釣出大票同好：回不去了

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛喝手搖飲，不過含糖飲料不僅會造成肥胖，癌症死亡風險也大增。就有網友表示，自己喝手搖飲都點「無糖」，但也因此被笑是怪人；沒想到，這番話釣出許多同類，直呼喝習慣就回不去了。

網友在Dcard發文吐苦水，表示「有人跟我一樣，喝什麼都是無糖嗎？常常被當成怪人一個。」而短短兩句話，就引起一陣共鳴，不少人直言，「飲料一律無糖，甜點的話再甜都沒差」、「不會啊！一沐日有些飲料無糖好喝欸，蠻喜歡他們家的喬麥茶」、「無糖信仰者+1，無糖鮮奶茶喝起來很像特別貴的水，我只是喝一個心情好的」、「無糖+1，常常被嗆點無糖幹麻還喝飲料」、「喝慣無糖就回不去了哈哈哈」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，一票台南人紛紛留言簽到，笑回「我是台南人，也喝無糖」、「台南人無糖+1」、「可X的無糖台南人+1」。

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

的確，多數人都知道，含糖飲料對身體有害，美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新統計數據顯示，經常食用含糖飲料，可能會增加大腸、直腸癌、腎臟病等的死亡風險。

也曾有研究指出，含糖飲料中含有玉米糖漿等人造甜味劑，是引起胰臟癌的危險因子之一；另外，比起單純的蔗糖，含糖飲的人工甜味劑更容易誘發大腸息肉、腸癌等。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
講話太大聲　彰化男被砍頸噴血慘死
開車去賞櫻墜谷！ 夫妻雙亡
風電詭異男屍　解剖初判結果出爐
林襄進軍日本！　辣穿「黑色內衣」好身材全看光
00878被外資大砍5.6萬張！　創上市以來最高紀錄
老婦撿到900元不還！陸女學生下跪淒厲哭求　畫面曝光
快訊／夫妻開車墜谷！　2人雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

停經婦突「陰道出血2個月」竟是罹癌！美女醫點名8大高風險族群

台早餐店「1服務」全世界最極致！她狂讚：35元買整天美好

春分「天赦日」來了！1禁忌千萬別犯　用「煮錢水」強運發財

男友尺寸「保險套很難買」　妹子無套吃避孕藥！網喊1物：一生推

全台手沖慰醫護...3年都在鐵道度過　咖啡浪人：終於回到台東了

台女徵友「不菸酒賭嫖課」好找？超多台男舉手了　下秒卻慘哭

全台最大！長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　每次可容納百名醫

點手搖飲「一律無糖」被嫌怪人！　釣出大票同好：回不去了

交往4年沒戴套！她從皮夾「翻出保險套」嚇到　一票秒懂：我也會放

珍珠、芋圓都輸了！手搖飲15款配料排行　熱量冠軍是「它」

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

妻找不到髮圈房內四處繞！　聽尪提醒「在手上」尷尬微笑

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

爸帥氣教學如何丟漁網　下秒噗通落水全場笑翻

停經婦突「陰道出血2個月」竟是罹癌！美女醫點名8大高風險族群

台早餐店「1服務」全世界最極致！她狂讚：35元買整天美好

春分「天赦日」來了！1禁忌千萬別犯　用「煮錢水」強運發財

男友尺寸「保險套很難買」　妹子無套吃避孕藥！網喊1物：一生推

全台手沖慰醫護...3年都在鐵道度過　咖啡浪人：終於回到台東了

台女徵友「不菸酒賭嫖課」好找？超多台男舉手了　下秒卻慘哭

全台最大！長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　每次可容納百名醫

點手搖飲「一律無糖」被嫌怪人！　釣出大票同好：回不去了

交往4年沒戴套！她從皮夾「翻出保險套」嚇到　一票秒懂：我也會放

珍珠、芋圓都輸了！手搖飲15款配料排行　熱量冠軍是「它」

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

桃園首例腸病毒71型確定病例出現　4歲女童發燒、口腔潰爛

捷迅去年每股賺16.68元創新高　估海運今年Q3是關鍵

台股受累矽銀風暴！下跌逾200點　金管會：表現仍在前段班

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

約旦公主出嫁Dior白紗美翻　鑽石冠冕配花卉頭紗優雅迷人

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

大霈晶透好膚質靠清潔邁完美第一步　有上妝基本洗卸3道程序

南投2月至3月初飆186件公墓草地火警　許淑華促加強防範

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

穿長裙出遊「男友突掀開檢查」　一看怒分手：妳很隨便

買餐驚見「美女廚神」炒飯　本尊曝光說話了

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

氣溫大怒神！冷到明晨再4天回暖飆30度　南部稍解渴「下周迎春雨」

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

即／高雄4旅館把歌迷當盤子　賣「天價房」下場慘了

更多熱門

相關新聞

交往4年沒戴套！她從皮夾翻出保險套嚇到

交往4年沒戴套！她從皮夾翻出保險套嚇到

男性會將保險套放進皮夾內嗎？一名女網友發文表示，她和男友交往4年，每次發生關係都沒戴套，但是日前翻了對方皮夾，卻意外發現保險套，讓她嚇了一跳，並感到不安。貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

珍珠、芋圓都輸了！手搖飲配料熱量冠軍是「它」

珍珠、芋圓都輸了！手搖飲配料熱量冠軍是「它」

大一男打工25K全買00878！過來人曝1招更穩

大一男打工25K全買00878！過來人曝1招更穩

壽司郎點「兩品項」他哀怨踩雷　一票也搖頭

壽司郎點「兩品項」他哀怨踩雷　一票也搖頭

課堂挖掘「AirDrop神用途」得救了！一票人狂讚

課堂挖掘「AirDrop神用途」得救了！一票人狂讚

關鍵字：

手搖飲無糖飲料無糖Dcard

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

茄子蛋遭爆解散　經紀公司發聲揭內幕

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面