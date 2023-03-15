高雄男騎三輪車衝屏東...宮廟前待4小時　東港暖警助他回家

▲東港警分局林邊分駐所副所長蘇順元、警員陳永霖助李男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子騎著三輪車，從高雄鳳山區到屏東縣林邊鄉一間宮廟，獨自坐了超過4小時，東港警分局員警執行巡邏勤接獲報案，趕往了解，由於他無法清楚表達身分，加上夜晚帶有寒意，先帶回所內，查出他姓名及住處，趕緊連絡家人將他帶回。

東港警分局林邊分駐所副所長蘇順元、警員陳永霖2員，於13日19時許執行巡邏時獲報稱林邊鄉成功路神農宮前有名男子從下午約15時就一直坐於廟前疑似迷途。

兩員趕往處理，看到一男子騎乘三輪車獨坐在廟前，上前詢問時該男子神情有異且答非所問，由於夜間天氣又有涼意，故先行將該男子帶返所休息，經查詢為居住高雄市鳳山區52歲李男（領有身心障礙手冊)，不知何故獨自一人從鳳山騎乘三輪車至林邊。

警方請當地派出所協助聯絡通知家屬，其兄長表示，弟弟平常都是一個人獨自居住，家中兄弟姐妹平時都會幫忙準備三餐至弟弟家中，於前一晚送餐至家中時就發現弟弟沒有在家，且餐桌上還有中午的餐點，於是在住家附近找尋但都未見身影，因弟弟精神狀況不佳加上晚上天氣寒冷，相當擔心，幸好有警方的協助，不但供給他晚餐，還讓他平安返家，讓他們萬分感謝。



東港警分局肯定員警熱忱為民服務，適時為民伸出援手精神，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得學習。