台東縣刑大掃黑行動不間斷　檢肅黑幫涉嫌毒品、組織犯罪等案

▲警方查扣毒品愷他命65公克、毒品咖啡包52包及手機等贓證物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊長期蒐報洪姓主嫌以黑幫明仁會台東分會名義，涉嫌在台東地區販賣毒品，日前見時機成熟，兵分多路前往黑幫經常出入之據點及住居所，同步執行拘搜，共執行洪姓主嫌等6名犯嫌到案，現場查扣毒品愷他命65公克、毒品咖啡包52包及手機等贓證物一批，全案已由台東地方檢察署依違反毒品、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴在案，其中洪姓主嫌及重要幹部等4人目前仍裁定羈押禁見中；經查該集團以「小姐半節1000」代表愷他命0.5公克販售新台幣（下同）1,000元，「酒類 仕高利達1瓶500、5瓶2500、買5瓶送1瓶」作為毒品咖啡包每包500元，買5包送1包之暗語，以躲避警方查緝。

為澈底瓦解該黑幫，本局持續執行檢肅黑幫、毒品等各項專案工作，另於112年3月8日針對宋姓犯嫌販賣毒品咖啡包執行搜索，當場查扣毒品咖啡包30包等證物，全案依違反毒品罪嫌，移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局局長陳錦坤表示，為加強掃蕩幫派分子，實施不間斷打擊作為，積極向上溯源、向下刨根，警方持續針對黑道幫派暴力犯罪、街頭滋事犯罪態樣積極打擊掃蕩不法，並對其經營相關行業執行第三方警政，發揮防制與打擊犯罪力量，務使民眾有安全、健康的生活環境。