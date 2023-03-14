高雄騎士返鄉祭祖「皮帶斷裂」困路上　里港警暖施援手解難題

▲里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與高樹分駐所警員藍慶賢協助傅姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市傅姓男子騎機車要回六龜老家祭祖，行經屏東縣高樹鄉新豐村時，車輛皮帶突然斷裂，由於時值深夜，趕緊求助里港警分局，警方趕到，拜託機車行業者趕來修復，讓他順利返家，對警方熱心的協助，讓他很感激。

里港警分局舊寮派出所副所長陳正賢與高樹分駐所警員藍慶賢於日前聯合服勤擔服巡邏勤務，接獲報案稱有民眾車輛故障請求警方協助。

員警到場了解，高雄市傅姓男子欲騎機車回高雄市六龜區老家掃墓祭祖，不料行經高樹鄉新豐村時，車輛皮帶竟突然斷裂，騎士困於路上無法繼續前進。當時已是晚上22時許，該路段燈光昏暗且附近無住家，騎士緊張無措趕緊求助里港警方。

副所長陳正賢見騎士離老家尚有一段距離，考量整體狀況後，立即拜託附近機車行於深夜出動修繕車輛，化解他騎士車輛故障窘境，警方的熱心幫忙，讓他很感激。

里港分局分局長何明祥呼籲，車輛平時應定期保養，請專業保養廠技師仔細檢查各項車輛機件，出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他燈號、機件有無故障，方能確保行車安全，若行駛中遇車輛發生故障，務必保持冷靜，盡速將車輛移置安全處所，並放置警告標示，避免後車追撞，確保安全。