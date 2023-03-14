惡劣！外籍女涉竊竟遭男警「掀衣拍胸搜身」 　檢請求加重其刑

▲北市內湖分局某所李姓警員接獲轄內超商疑發生竊案，並將外國籍女子帶回派出所廁所掀衣搜身，被依利用權勢猥褻罪起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

人民保母淪淫狼！北市內湖分局李姓警員，今年初接獲轄內疑有竊案，並將1名外籍女子帶回派出所。豈料，李員竟把女子帶到廁所解開上衣釦子，接著以手拍打胸部至下半身搜身。隨後，另名同仁向女子說已通知女性警察到場要搜身，她嚇壞說「已被搜身過」當場揭穿李員狼行。士林地檢署偵結，依利用權勢猥褻罪將李起訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，39歲李員今年1月4日擔任晚間巡邏勤務，期間接獲轄內超商發生竊案，旋即與林姓警員前往處理，以嫌犯身份將外籍女子小琪帶回（化名）派出所偵辦，並向謝姓同仁告知小琪為外國籍，須通知外事警察人員到場。

心懷不軌的李，隨後獨自將小琪帶到派出所2樓辦公室，見四下無人，向小琪表示「要到2樓廁所進行搜身」，小琪因不熟台灣法律，不疑有他跟著到廁所；到廁所後，李要求小琪站在廁所隔間階梯上，並將雙手平舉，先以拍打方式觸碰全身，接著解開上衣扣子，將內層背心及內衣掀起，再用手拍打胸部一路拍到下著，長達1至2分鐘。

小琪見李員神色有異，以不流利中文並疑惑問「這是正常程序？」李則回「搜身結束」，接著要小琪自己穿回衣物。等待偵訊時，謝姓警員則告訴小琪已通知女性警察到場要進行搜身，小琪嚇壞立刻對其母、2名警員說「已經被李員搜身完」，當場揭穿遭李侵犯過程，並得知該行為並不符合程序，決定提告。

警詢時，李員辯稱是懷疑小琪有隱瞞身份、藏放物品才進行簡單搜身，進入偵查時才坦承「以佯裝搜身刻意觸碰」；小琪母親證述指出，接獲女兒電話趕到派出所，女兒描述案發過程不斷激動哭泣。

蔡姓女警員證述說，當天協助搜身時，小琪情緒激動，於廁所隔著衣物進行簡單拍搜，小琪還驚訝問「這樣就好嗎？」隨即恐懼示範自己遭李員搜身時觸摸動作；蔡員表示，女性人犯搜身時，須由女性警察進行，視案件情況，如有檢查貼身衣物必要，會請女性人犯自行脫下衣物供檢查，搜身過程並不會觸碰肌膚。

檢察官根據數名警員證詞、小琪衣物採集染色體型別與李員DNA符合，及秘錄器、監視器均顯示小琪被帶回派出所無神情怪異、不配合狀況，小琪當時穿輕薄衣物，以外觀拍搜就可確認是否有藏物品，實在不需要以手伸入衣物等證據，認李男當時屬警察身份，卻以搜身名義猥褻，屬假借職務上權力、機會犯瀆職罪，依法起訴，建請法院加重其刑。

據了解，李員擔任警察15年餘年，從2015年6月到案發派出所任職迄今，更曾以靈敏反應，耐心勸說成功阻詐60萬，免於民眾財產損失，如今卻從警察正面形象跌到谷底。

李員所屬內湖分局康寧派出所回應，因檢方經偵查後於112年2月24日依法起訴李員，將擬議李員核予記一大過處分並調整職務，分局向來重視員警風紀及查察不法情事，將秉持勇於面對問題、不庇縱、不掩飾態度主動深入查處，並將持續教育所屬謹言慎行，依照相關規定執勤並恪遵各項風紀要求，以維護警察優質形象。