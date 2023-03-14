亡羊補牢！離島官兵擬加強財務、感情鑑定　有違常情之事就調離

▲陳兵家屬到二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

金防部所轄二膽島守備隊陳姓上兵失聯案引發社會關注，陸軍司令部規劃針對新進官兵在財務、感情、身心等方面加強鑑濾，若發掘有違常情之事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。

立法院外交國防委員會排定國防部部長邱國正、國安會、陸委會、法務部、海委會海巡署、內政部移民署及警政署15日報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

陸軍司令部在「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」專案報告中指出，陳兵為金防部二膽守備隊食勤作業人員，但他9日早上卻未到餐廳，當天值星官謝姓上士於6時50分發現後隨即回報隊長，只是經早上7時50分編組全隊搜尋，及早上8時集合全隊清查時皆未尋獲，因此向上回報並同步通知家屬，而金防部指揮官知情後隨即抵達二膽島指揮，並協請金門地區海巡署支援擴大海陸搜尋，及安排家屬赴島。

面對陳兵失聯，陸軍及金防部成立專案小組，針對單位內部管理、人員考核、法紀教育等實施調查；而金防部也就軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備實施清查，均無短缺情事。至於海巡署，則於附近海域實施搜尋，並透過兩岸協同執法管道，請陸方協助搜尋作業。

專案報告中寫道，陳兵的父親於9日下午4時20分時抵達二膽島後，由指揮官陳中將向其說明事件經過，陳父表示，陳兵於營外有財務借貸約30萬餘元，均按月還款。事發隔天，二膽守備大隊發布陳兵離營通報，金門憲兵隊於11日依法定程序實施調查。

陸軍針對此案的策進作為，在專案報告中羅列四項：第一、目前新進士官兵均由防衛部全面考核鑑濾後，始分發至離島單位服務，為強化人員考核，後續針對財務、感情、身心等加強鑑濾，若發掘違常情事，即調離離島，同時要求各級主官召集所屬建制幹部對人員考核鑑定。

第二、防衛部、守備大隊加強離島駐點及各級管控作為，以有效內部管控並防範管理罅隙。另要求建制編組、發揮組織功能及確依部頒「風險管理手冊」律定之工作職掌及風險，建立綿密的管理機制。

第三、陸軍援引重大案例，頒發通報，要求各級製作教案落實宣教，及透由各資訊平台，提供經驗交流，幹部多予所屬關懷互助，並將法紀觀念融入於官兵日常生活和任務中。

第四、陸委會13日證實，陳兵目前人在大陸地區，陸軍將掌握陳兵狀況及本案發展，續依相關規定辦理。