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小三通擴大首戰清明連假！這7天12船運+546班機　提供89312座位

▲▼擴大小三通，陳玉珍爭取每日金廈往返12航次提供3720個船位。（圖／記者林名揚翻攝）

▲因應清明連假、擴大小三通，陳玉珍爭取每日金廈往返12航次，能提供3720個船位。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

清明節連假即將到來，且面臨即將擴大實施的小三通、及恢復兩岸客運航點等兩岸交流措施，預期將帶來更多的人流及活動，對於位處兩岸間的金門，不論是清明節假期鄉親返鄉祭祖，或是臺胞、臺生的開放政策，海空疏運將面臨新一波的挑戰。今（14）日上午立委陳玉珍特別在立法院召開因應協調會議，期盼擴大開放小三通中轉範圍及恢復兩岸客運航點後，有效提升金門航空、航海運輸量能。

依民航局表示，因應清明節4月1日至5日五天連假，該局排定自3月31到4月6日止的輸運計畫，共計7天提供546架次班機，63272個機位給民眾搭乘。

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近日即將擴大小三通方面，航港局表示已與航運業者協商，初步規劃每日往返金廈12航次，每航次提供310船位，預估每日可以提供3720席位，3月31到4月6日，7日之間共可提供26040個船位，加上機位總共有89312個位置可供往返本島、金廈，

▲▼擴大小三通，陳玉珍爭取每日金廈往返12航次提供3720個船位。（圖／記者林名揚翻攝）

針對擴大開放小三通中轉部分的空運規劃，考量小三通空運需求為民眾自大陸地區搭船至金門後，再搭機返回臺灣本島過節，其「尖峰方向與金門鄉親返鄉過節相反」，因此金門到本島航班尚可因應小三通需求，在班機安排調度尚無加開需求。

至於疫情趨緩及防疫措施將陸續解除，國內空需求也逐步回升，民航局已請各航空公司視市場需求妥適規劃運能，並適時調度中大型飛機支援國內線以符需求；民航局因應未來小三通及兩岸客運航點開放政策，也請各航空公司將機隊及運力安排以國內線航空優先，持續妥適規劃國內線運能。

目前小三通即將恢復正常通航，臺灣已逐漸放寬對岸的入境限制，在疫情趨緩的情況下，陳玉珍呼籲中央有必要「擴大通航適用對象」，開放非金、馬籍的國人藉此管道往返臺灣與大陸，並讓大陸觀光客透過小三通往來兩岸，除了可以促進兩岸正常交流，並讓陸客透過小三通便利管道到金門觀光旅遊。

▲▼擴大小三通，陳玉珍爭取每日金廈往返12航次提供3720個船位。（圖／記者林名揚翻攝）

清明節是金門鄉親返鄉祭祖掃墓的重要節日，也是天氣多變容易起霧的季節，各機場可能受天候因素影響，為免天候影響造成大量航班異動或取消時鄉親無法返鄉，陳玉珍委員也請交通部航港局事先協商規劃，在航空班機無法正常輸運鄉親返鄉時，視實際需求協調海運業者支援船班或以包船方式疏運鄉親順利返鄉。

另亦請國防部預先協調軍用運輸機待命，在離島天候不佳造成大量民眾滯留機場、民間航空運量無法及時負荷時，配合交通部疏運計畫支援輸運民眾往返台灣金門兩地。

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