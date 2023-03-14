金門上兵落中共手裡等於被對方主宰　江啟臣：兩岸政治博弈延長賽

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委江啟臣14日質詢行政院長陳建仁、國防部長邱國正時，針對近來金門二膽上兵失蹤，追問邱國正是否已跟阿兵哥通上電話？邱國正並未正面回應，僅表示國防部目前都不講明確，就是因為都是耳聞，所以不會篤定講，要看當事人（說法）；而江啟臣則認為，現在等於由中共來決定，要怎樣決定等於主宰了一切，「現在不能說是意外或單純阿兵哥漂到對岸，這是兩岸（政治）博弈的延長賽」。

江啟臣表示，這位金門的阿兵哥會為了30萬的債務，去冒刑責嗎？他舉自己過去在金門當兵的經驗表示，當年他在那裡游了2年，在蛙訓的時候海水溫度是5度，2000公尺可以游泳回來就很厲害，結訓測驗還有一個阿兵哥死掉，他說，「不到10度的海水，泡2個小時會不會失溫？不要光泡，你在家裡泡水泡一下看看」。

江啟臣表示，這位阿兵哥為什麼要冒這麼大的風險，現在不知道軍方了不了解原因，從旁猜測都會覺得這很離譜，如果這位阿兵哥這樣冒風險就真的很離譜，要不然就是有計畫性的，或是有人來接應。

江啓臣追問邱國正，現在政府單位是否有跟這位阿兵哥通電話？邱國正沒有正面回應，但他表示，現在有很多的耳聞，國防部不會對外講，因為都是耳聞，委員有耳聞，自己也有耳聞，國防部不講明確就是因為都是耳聞，現在查了，第一就是看內部有沒有問題，槍械有沒有短少，現在不會篤定講，就是因為要看當事人，這種事情都不希望發生，但發生了就要妥為處理，不能聽到什麼就處理。

江啟臣說，現在人在對岸，等於中共來決定，要怎樣決定等於主宰了一切，尤其現在兩岸沒有暢通的互信狀況下，對岸講什麼政府就得聽什麼。邱國正則說，我們不能針對他（對岸）講什麼就去相信什麼。

江啟臣認為，這不能說是意外或單純阿兵哥漂到對岸，這是兩岸博弈的延長賽，處理不好會重創國軍形象、信心，也會對政府威信造成非常大的影響，更會對國際信任得到打擊，如果連這都處理不好，軍紀內部管理變成這樣，是要怎麼打仗？人民信心在哪裡，對國軍的信心在哪裡？而且軍紀事件總統蔡英文沒有發表任何一句話。