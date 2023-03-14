　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二膽上兵人在對岸！　國安局：持續密切關注中共反應

▲▼金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

金門二膽島26歲陳姓上兵9日失聯，陸委會主委邱太三13日證實，失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸。對此，國安局表示，目前已協請權責單位加強軍中安全防護作為，但鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等，國安局將持續密切關注中共反應，並機先應處。

立法院外交及國防委員會15日將邀請國防部長邱國正等人，針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行專案報告，併請海基會秘書長邱垂正列席備詢，而相關部會書面報告已於14日傍晚送到立法院。

根據國安局書面報告透露，國安局已協請權責單位加強軍中安全防護作為，發掘潛存危安因子，完善風險管理，未來將持續強化軍中安全防護。

國安局表示，鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，散播相關爭議訊息，進行認知作戰，例如撰文製造有利中共輿論、抨擊我政府施政等，以達思想滲透、訊息操弄及內部分化目的，國安局將持續密切關注中共反應，並機先應處。

「為防處境外敵對勢力威脅，維護國家安全及社會安定」，國安局強調，其單位責無旁貸，將持續依《國家情報工作法》，落實情報統合及情勢研判，並適時支援、協調各國安單位，期將可能危害阻絕於境外、防患於未然、弭禍於無形。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
啦啦隊女神爸遭追撞！進加護病房　她心急求助
不是吃太鹹！台灣洗腎人口世界第一　醫曝「最大元兇」
快訊／台北女「被貨車猛撞」　搶救9天不治
「傳奇女優」神隱2年　宣布回歸！
范冰冰舊愛自爆　「已結婚數月」
張育成的5個小故事！　大聯盟5分鐘影片介紹他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德今夜宴正國會立委　林佳龍牽線挺問鼎2024大位

二膽上兵人在對岸！　國安局：持續密切關注中共反應

才跟陸方聯絡！陳玉珍曝失聯陳兵近況　「地方覺得棘手已上報北京」

傳「美毀台半導體」？　蔡正元提「信美論」：相信美國摧毀台灣

「這族群」不過白色情人節？　數據曝：21.5％過西洋情人節

高金素梅「疑美論」惹怒陳建仁　質詢官員簡報用「簡體字」

普發現金6000元　立法院16日協商特別預算案

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

妻找不到髮圈房內四處繞！　聽尪提醒「在手上」尷尬微笑

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

爸帥氣教學如何丟漁網　下秒噗通落水全場笑翻

賴清德今夜宴正國會立委　林佳龍牽線挺問鼎2024大位

二膽上兵人在對岸！　國安局：持續密切關注中共反應

才跟陸方聯絡！陳玉珍曝失聯陳兵近況　「地方覺得棘手已上報北京」

傳「美毀台半導體」？　蔡正元提「信美論」：相信美國摧毀台灣

「這族群」不過白色情人節？　數據曝：21.5％過西洋情人節

高金素梅「疑美論」惹怒陳建仁　質詢官員簡報用「簡體字」

普發現金6000元　立法院16日協商特別預算案

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

美股開盤道瓊上漲300點「終結連5跌」　銀行股周一重挫後反彈

逾44萬股民關心！　新光金發股利要看2關鍵

基隆多元學習從小做起　幼童戶外教學安全交通體驗

「兔飛猛進集好運」集集燈會概念設計佳　獲美國MUSE設計大獎肯定

史上最可愛撞衫無誤！時髦阿嬤與路人小哥穿同款大衣　笑容融化全網

賴清德今夜宴正國會立委　林佳龍牽線挺問鼎2024大位

爸爸遭小客車追撞送加護！　「駕駛逃逸中」啦啦女神心急求助

女神卡卡全素顏登奧斯卡！　典禮製作人揭「臨時上台」真相

拜月老想扶正！小三哭訴「跟他10年多了」　對話震驚她：毀三觀

快訊／台北阿嬤走斑馬線「被貨車猛撞」　顱內出血搶救9天不治

北市警連7天掃蕩黑幫　酒店「腳白筍」列隊受檢...電視猛播經典賽

政治熱門新聞

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

黃瓊慧質詢問漂不漂亮　被罵爆曝真相

沈富雄預言：李四川有望接班新北市長

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

不要小看伙房兵！　退役少將曝失聯二膽上兵恐掌握「這機密」

陳建仁罕見動怒嗆立委：不要講疑美論

邱太三：失聯上兵確認在大陸

曝失聯陳兵近況　陳玉珍：地方覺得棘手已上報北京

邱國正駁「國軍沒蛋吃改喝豆漿」

邱國正：金門失聯上兵　非因內部管教離營

千筆故宮國寶檔案遭駭　陳建仁承認了

高虹安唱五月天夯歌隨垃圾車播放　竹市警方說話了

金門上兵15日未回先由憲兵隊偵辦　逃兵最重5年、投共最輕10年

宋楚瑜第5度挑戰總統大位？　最新網路民調曝光

更多熱門

相關新聞

曝失聯陳兵近況　陳玉珍：地方覺得棘手已上報北京

曝失聯陳兵近況　陳玉珍：地方覺得棘手已上報北京

針對金防部所轄二膽島守備隊陳姓上兵失聯案，國民黨立委陳玉珍今（14日）透露，據她了解，大陸希望兩岸局勢往好的方向發展，結果現在來個阿兵哥，涉及兩岸關係比較敏感，讓地方覺得很棘手，所以已經往上報給北京。

亡羊補牢！離島官兵擬加強財務、感情鑑定　有違常情之事就調離

亡羊補牢！離島官兵擬加強財務、感情鑑定　有違常情之事就調離

小三通擴大首戰清明！這7天開12船運+546班機

小三通擴大首戰清明！這7天開12船運+546班機

金門上兵落中共手裡等於被對方主宰　江啟臣：兩岸政治博弈延長賽

金門上兵落中共手裡等於被對方主宰　江啟臣：兩岸政治博弈延長賽

無照駕駛閃狗撞爛變電箱！附近200戶大停電

無照駕駛閃狗撞爛變電箱！附近200戶大停電

關鍵字：

國安局金門二膽金防部國軍逃兵叛國

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

林襄進軍東京時尚圈！

夫妻開車到南投鹿谷！翻車墜谷多日無人發現雙亡

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

妻找不到髮圈房內四處繞！　聽尪提醒「在手上」尷尬微笑

妻找不到髮圈房內四處繞！　聽尪提醒「在手上」尷尬微笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面