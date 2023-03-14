二膽上兵人在對岸！　國安局：持續密切關注中共反應

▲金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

金門二膽島26歲陳姓上兵9日失聯，陸委會主委邱太三13日證實，失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸。對此，國安局表示，目前已協請權責單位加強軍中安全防護作為，但鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等，國安局將持續密切關注中共反應，並機先應處。

立法院外交及國防委員會15日將邀請國防部長邱國正等人，針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行專案報告，併請海基會秘書長邱垂正列席備詢，而相關部會書面報告已於14日傍晚送到立法院。

根據國安局書面報告透露，國安局已協請權責單位加強軍中安全防護作為，發掘潛存危安因子，完善風險管理，未來將持續強化軍中安全防護。

國安局表示，鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，散播相關爭議訊息，進行認知作戰，例如撰文製造有利中共輿論、抨擊我政府施政等，以達思想滲透、訊息操弄及內部分化目的，國安局將持續密切關注中共反應，並機先應處。

「為防處境外敵對勢力威脅，維護國家安全及社會安定」，國安局強調，其單位責無旁貸，將持續依《國家情報工作法》，落實情報統合及情勢研判，並適時支援、協調各國安單位，期將可能危害阻絕於境外、防患於未然、弭禍於無形。