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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

循「伯公模式」徵召侯友宜？　羅智強讚朱立倫：好事！成全別人

▲▼朱立倫出席政治大學國際關係研究中心七十周年紀念特展開幕記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選將於明年1月登場，國民黨初選方式未定，如今傳出黨主席朱立倫將循「伯公模式」徵召新北市長侯友宜。對此，國民黨前台北市議員羅智強14日表示，朱立倫如果願意用「伯公模式」徵召侯友宜的話，對國民黨就是一件好事，因為「伯公模式」講的不是方法，而是一種「成全別人」的態度，到目前為止，他認為朱立倫是有在做這件事情。

針對「伯公模式」，羅智強14日接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時說明，2008年如果沒有前黨主席吳伯雄幫馬英九開路，其實就沒有馬英九當總統這件事。羅智強說，馬英九當時因為特別費案被起訴，國民黨內有所謂「用規則打馬」的力量，認為馬被起訴、司法纏身，萬一到時候被定罪怎麼辦？將來不能押寶在他身上，不然就沒有總統參選人了。

羅智強補充，吳伯雄當時在規則上幫馬英九開路，如果沒有他，馬英九大概也無法參選，算是選舉的大功臣。假設朱立倫真如報導所說，將自己定位為「伯公模式」，當然對國民黨是一件好事。但坦白講，朱立倫的挑戰還不只於找出最強候選人。

羅智強進一步指出，侯友宜所面臨的規則障礙比馬英九低得多，他的規則障礙只有他是現任的新北市長，到底是什麼時程起跑會成為選戰交鋒的關鍵，不像馬英九是司法問題。不過，另一方面，馬英九卻又比侯友宜單純的點，因當時的馬英九是藍營「共主」，有利於吳伯雄在規則上幫其開路。

「可是侯友宜的情況不太一樣」，羅智強認為，侯不像馬英九有司法案件在身上，擋路壓力相對較小。但侯友宜目前有幾個競爭者，包括鴻海創辦人郭台銘，但大部分的民調，以及他拜訪大安區40多個里長來看，都是比較偏好侯友宜，所以態勢上侯友宜領先一點，可是他也沒有絕對的壓倒性。

羅智強強調，朱立倫如果願意用「伯公模式」的話，對國民黨就是一件好事，因為「伯公模式」講的不是方法，而是一種「成全別人」的態度，而到目前為止，朱立倫是有在做這件事情。

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