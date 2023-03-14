循「伯公模式」徵召侯友宜？　羅智強讚朱立倫：好事！成全別人

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選將於明年1月登場，國民黨初選方式未定，如今傳出黨主席朱立倫將循「伯公模式」徵召新北市長侯友宜。對此，國民黨前台北市議員羅智強14日表示，朱立倫如果願意用「伯公模式」徵召侯友宜的話，對國民黨就是一件好事，因為「伯公模式」講的不是方法，而是一種「成全別人」的態度，到目前為止，他認為朱立倫是有在做這件事情。

針對「伯公模式」，羅智強14日接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時說明，2008年如果沒有前黨主席吳伯雄幫馬英九開路，其實就沒有馬英九當總統這件事。羅智強說，馬英九當時因為特別費案被起訴，國民黨內有所謂「用規則打馬」的力量，認為馬被起訴、司法纏身，萬一到時候被定罪怎麼辦？將來不能押寶在他身上，不然就沒有總統參選人了。

羅智強補充，吳伯雄當時在規則上幫馬英九開路，如果沒有他，馬英九大概也無法參選，算是選舉的大功臣。假設朱立倫真如報導所說，將自己定位為「伯公模式」，當然對國民黨是一件好事。但坦白講，朱立倫的挑戰還不只於找出最強候選人。

羅智強進一步指出，侯友宜所面臨的規則障礙比馬英九低得多，他的規則障礙只有他是現任的新北市長，到底是什麼時程起跑會成為選戰交鋒的關鍵，不像馬英九是司法問題。不過，另一方面，馬英九卻又比侯友宜單純的點，因當時的馬英九是藍營「共主」，有利於吳伯雄在規則上幫其開路。

「可是侯友宜的情況不太一樣」，羅智強認為，侯不像馬英九有司法案件在身上，擋路壓力相對較小。但侯友宜目前有幾個競爭者，包括鴻海創辦人郭台銘，但大部分的民調，以及他拜訪大安區40多個里長來看，都是比較偏好侯友宜，所以態勢上侯友宜領先一點，可是他也沒有絕對的壓倒性。

羅智強強調，朱立倫如果願意用「伯公模式」的話，對國民黨就是一件好事，因為「伯公模式」講的不是方法，而是一種「成全別人」的態度，而到目前為止，朱立倫是有在做這件事情。