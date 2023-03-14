傳朱立倫循「吳伯雄模式」徵召　侯友宜：辛苦了！我是新北市長

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傳朱立倫循「吳伯雄模式」徵召　侯友宜：辛苦主席！我是新北市長

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統初選起跑，昨天起至17日領表登記，副總統賴清德昨天上午派人領表，預計15日周三上午登記，而國民黨登記初選未定，如今傳出黨主席朱立倫將循「伯公模式」徵召新北市長侯友宜。侯友宜今（14）早受訪時表示，「朱立倫主席辛苦了！」在他的工作崗位上盡心盡力，讓大家團結一起為國為民努力來好好做事，自己是新北市的市長，有新北市市長該做的事。

▲▼侯友宜112年3月份治安會報。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜112年3月份治安會報。（圖／記者呂佳賢攝）

朱立倫上週拜會前主席吳伯雄，對吳伯雄昔日襄助國民黨重返執政表達景仰，據了解，朱近期多次提2008年「伯公」不忮不求協助馬英九當選總統，對比2020吳敦義任內黨內提名內戰不斷，終致敗選往事，說明國民黨絕不重複犯相同的錯。朱屢屢強調「不急躁、也不會拖」，就是要提醒全黨，即使六月後才徵召侯友宜，也與往年提名時間相去不遠，按部就班「別呷緊弄破碗」，就有勝算。

被問及此，侯友宜今日上午出席新北治安會報時受訪指出，「朱主席這一段時間真的非常的辛苦！」在他的工作崗位上盡心盡力，讓大家團結一起為國為民努力來好好做事，而自己是新北市的市長，有新北市市長該做的事，所以大家一起面對雖然是不一樣的角色，「都能夠讓我們國家、讓人民能夠更大幅度的進步，這才是我們所屬的心願。」

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