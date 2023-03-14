黃光芹嗆「好好系列」系列千篇一律！　侯友宜：謝謝大家我尊重

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨內熱門總統人選，受訪時卻總以「好好做代誌」回應，資深媒體人黃光芹昨日痛批，「侯友宜的幕僚應該跟他建議，不要再接受訪問了」，台詞千篇一律就是「好好系列」真的讓人受不了。對此，侯友宜今（14）日受訪表示，謝謝大家的聲音，自己不但給予尊重，且還是把該有的角色努力做好。

▲侯友宜112年3月份治安會報。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜今日上午出席新北3月份治安會報，談到主題相關，侯友宜說，新北市從去年到今年，掃蕩了81個非法幫派，逮捕了472人，新北市不但強力壓制幫派的活動，更重要的要結合市政府的第三方警政，把幫派的源頭、首腦以及他所有的手下分子，所有的活動以及經濟經營的不法行業一一的揪出來，從源頭管理肅清幫派，這才是根本解決的方式，同時在這一段時間又剛好碰上春酒頻繁的時候，警方、市府所有同仁全部對幫派易聚集活動的場所用警職法強烈的約束，絕對不允許猖狂的幫派在新北市為非作歹。

至於網紅庶民錦鯉辦民調，侯的民調是落後盧秀燕，侯友宜則表示，盧秀燕市長是一個韌性溫暖積極負責的女首長，在臺中市當市長做得有聲有色，個人非常的敬佩，「我要在新北市跟北臺灣，大家一起合作讓北臺灣會更好，臺中市、新北市都是六都兩個非常重要的都市，我們也共同攜手合作讓臺灣更進步，讓我們所屬的兩個城市有大幅的進展。」