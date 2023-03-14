兩岸外交論述空洞？　侯友宜不改本色：台灣最大市會「做大事」

記者鄭佩玟／台北報導

外界關心2024國民黨候選人人選，新北市長侯友宜呼聲最高，但卻屢被質疑兩岸、外交能論述相當空洞。就算飽受批評，侯友宜今（14）日受訪時仍不改個人特色表示，謝謝大家的聲音，自己都給予尊重；至於新北市就是國際的大都市，是台灣的最大市，所以「最大市」也會「做大事」。

▲侯友宜112年3月份治安會報。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜稱，自己在新北市已待了13年，新北市就是一個國際大都市，尤其是全國的最大市，所以「最大市」也會「做大事」，新北市在大城市中，一定有城市外交，也有兩岸的交流，有不一樣的層面，和台灣縮影一樣，雖然是城市，其實與國際是百分之百接軌，所以新北市的角色，就是台灣縮影的角色。

侯友宜進一步指出，有關外交及兩岸相關的論述，其實新北市從以前到現在就不斷的在走，大家可以看到，新北市這幾年大家的辛苦努力，帶著新北市是一個國際大都市的願景，讓我們國家可以更好。

不過，總統候選人在選前幾乎要訪美面試爭取認同，但如果等到7、8月提名後才訪美，可能就會來不及了？侯友宜回應，謝謝大家關心，最重要的是現在不但在所有基層里的座談會如火如荼進行，「新北市還有很多2030願景需要我大力的、好好的推動。」