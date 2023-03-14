呂秀蓮不選總統「我時代已過」　祝賴清德「信賴全民選出最好領導人」

▲呂秀蓮前副總統拜會民進黨立院黨團、國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，邀請三黨立委們參加「北區民間國是會議」。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮14日赴立法院拜訪朝野各黨團，邀請立委參與19日舉行的民間國是會議。拜訪期間，她也被媒體問及副總統賴清德有望成為民進黨挑戰2024總統參選人一事，她表示，信賴全民能選出最好的國家領導人，民進黨一片團結和諧，可能候選人是賴清德副總統，會格外給他加油跟祝福，他從政歷練也非常完整」。

呂秀蓮上午親自到立法院，分別拜訪民進黨團、國民黨團與民眾黨團，邀請立委們出席3月19日舉辦的民間國是會議。呂秀蓮表示，這是一場超越黨派、族群、宗教及世代，以理性民主方式檢討基本國策和兩岸關係，期待可以凝聚「台灣新共識」的民間國是會議。

在拜訪立法院期間，呂秀蓮也被媒體問及，會不會去登記參選總統？她笑說，自己的時代已經過去了，讓給年輕人，但年輕人也不要過度強調世代交替，覺得老人離開位子讓出來。她認為，應該換個詞叫「世代接力」、「星火相承」，世代接力比較好。

另外，有關賴清德即將在15日前往登記參選，成為民進黨2024總統參選人一事。呂秀蓮表示，自己為了希望藍綠和解，她希望民進黨團幹事長鄭運鵬可以諒解，在選桃園市長期間，她一直都保持中立，但心中都是祝福的。

呂秀蓮表示，這次希望信賴全民選出最好的國家領導人，民進黨現在團結、和諧，可能候選人賴清德是副總統，會格外給他加油跟祝福，「他從政資歷非常完整，各方面相信是可以檢驗的，祝福他」。

至於賴清德將啟動傾聽之旅，是否有規劃跟呂秀蓮會面？呂秀蓮說「沒有」，因為賴清德知道自己現在希望藍綠融合，越是超然越能促進國內的和諧，同島一命，民進黨是執政黨，是台灣民主的大孫，不同於其他政黨，她會預祝祝福。