林楚茵：侯友宜拆掉假面　才是全民之福

▲新北市長侯友宜經常以「好好做代誌」回應媒體提問。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人黃光芹近日呼籲，新北市長侯友宜避重就輕、答非所問，不會論述讓空洞外顯，離總統大位越來越遠，建議他不要再接受訪問了。對此，民進黨立委林楚茵酸說，逃避雖然可恥但僅短暫有效，建議侯友宜不如拆掉假面，讓全民看到真實而無用的侯友宜，才是全民之福。

民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會，回應輿情並答覆媒體提問。

針對黃光芹呼籲侯友宜不要受訪一事，林楚茵說，逃避雖然可恥但有效，黃光芹是資深媒體人，完全看穿了侯友宜想要隱瞞真相，所以講假話、空話。她說，過去侯友宜用「好好做代誌（台語，好好做事情）」來做掩飾，這些假面已經逐漸要被媒體拆穿，雖然黃光芹是好意建議侯友宜，但是這個有效只是短暫性的有效，若侯友宜代表國民黨參選2024總統，國人依舊可以檢視他，不如拆掉假面，讓全民看到真實而無用的侯友宜，才是全民之福。

黨團幹事長鄭運鵬表示，每個政治人物都有不同的評價，他個人最重視，侯友宜面對恩恩案請勤務中心同仁用作弊、說謊、欺騙家長的方式做假案，這是作為首長不及格的部分，至於他要如何回應媒體，這要由國民黨支持者、媒體朋友自己去判斷。

民進黨立委洪申翰說，侯友宜用閃避來面對問題，例如恩恩案對家屬是非常非常痛的，卻始終無法在侯友宜那邊要到真相、答案，只是不斷被空話敷衍，對家屬來說這是痛徹心扉、無法真正咎責的地方，侯友宜選擇對媒體講空話是他自己的選擇，但希望侯應該坦誠面對自己做不好的事情，開誠佈公告訴社會大眾真相是什麼，不要用話術閃避。