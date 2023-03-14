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呂秀蓮邀朝野立委出席「民間國是會議」　檢討兩岸關係凝聚台灣新共識

▲▼呂秀蓮前副總統拜會民進黨立院黨團、國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，邀請三黨立委們參加【北區民間國是會議】。三黨分別由民進黨幹事長鄭運鵬、總召曾銘宗及邱臣遠接待呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

▲呂秀蓮前副總統拜會民進黨立院黨團、國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，邀請三黨立委們參加「北區民間國是會議」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮14日親自到立法院拜訪朝野黨團，邀請立委們出席「民間國是會議」，期待透過國是會議檢討國策與兩岸關係，形成「台灣新共識」。民進黨、國民黨、民眾黨都持正面態度，都承諾會做妥適的安排。

呂秀蓮上午親自到立法院，分別拜訪民進黨團、國民黨團與民眾黨團，邀請立委們出席3月19日舉辦的民間國是會議。呂秀蓮表示，這是一場超越黨派、族群、宗教及世代，以理性民主方式檢討基本國策和兩岸關係，期待可以凝聚「台灣新共識」的民間國是會議。

民進黨團方面，由黨團幹事長鄭運鵬接待，他表示，呂秀蓮一直用進步的腳步在看待台灣跟國際局勢，這次所舉辦的民間國是會議，他相信以呂秀蓮的身份、資歷都相當有資格，而民進黨團方面，他也承諾會做最好的安排，並請呂秀蓮放心。

▲▼呂秀蓮前副總統拜會民進黨立院黨團、國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，邀請三黨立委們參加【北區民間國是會議】。三黨分別由民進黨幹事長鄭運鵬、總召曾銘宗及邱臣遠接待呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

在國民黨部分，黨團總召曾銘宗表示，他非常贊同要召開國是會議，他也向呂秀蓮「告狀」，強調民進黨執政6年多來，每次遇到重大事件，就喊著朝野團結一致對外，但都只是口頭禪，在立法院是多數暴力，根本不尊重在野黨。

曾銘宗說，國民黨大方向贊同呂秀蓮召開民間國是會議，尤其是捍衛和平主權與尊嚴。他強調，中華民國是主權獨立國家，國民黨創建中華民國一定會捍衛主權、和平與自由。

至於民眾黨部分，也由黨團總召邱臣遠接待，邱臣遠表示，目前藍綠政黨的兩岸政策有些偏頗，其黨主席柯文哲一直倡議「聯合政府」、「全民參與」。他強調，民眾黨的兩岸政策是兩岸和平、台灣自主，兩岸和平穩定先決條件還是要尋求台灣內部的共識。

對於呂秀蓮召開的國是會議，邱臣遠說，民眾黨非常開心呂秀蓮舉辦這樣的活動，感謝呂秀蓮的邀訪，承諾民眾黨團會做後續的安排。

▲▼呂秀蓮前副總統拜會民進黨立院黨團、國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，邀請三黨立委們參加【北區民間國是會議】。三黨分別由民進黨幹事長鄭運鵬、總召曾銘宗及邱臣遠接待呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

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