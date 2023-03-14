呂秀蓮被問「缺蛋」　「上帝對台灣非常慈祥！放眼世界遭遇要珍惜」

▲呂秀蓮前副總統拜會民進黨立院黨團、國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，邀請三黨立委們參加「北區民間國是會議」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮14日赴立法院拜訪朝野各黨團，邀請立委參與19日舉行的民間國是會議。拜訪期間，她也被問及近來國內「缺蛋」的議題，她直言「我們缺的都很多」，如果慾望無限擴大永遠會有欠缺，上帝已經對台灣非常慈祥，放眼全世界這幾年遭遇，我們還是要珍惜。

呂秀蓮上午親自到立法院，分別拜訪民進黨團、國民黨團與民眾黨團，邀請立委們出席3月19日舉辦的民間國是會議。呂秀蓮表示，這是一場超越黨派、族群、宗教及世代，以理性民主方式檢討基本國策和兩岸關係，期待可以凝聚「台灣新共識」的民間國是會議。

在立法院拜訪期間，呂秀蓮也被媒體問及近來「缺蛋」的議題。她直言「我們缺的都很多」，如果慾望無限擴大永遠有欠缺，上帝已經對台灣非常慈祥，放眼全世界這幾年遭遇，各種事更多，我們還是珍惜，而有所欠缺的，主管單位該負的責任還是應該要負。

另外，有關農委會以豆漿換國軍吃蛋一事，上午遭到國防部長邱國正駁斥。呂秀蓮表示，現在是言論自由的國家，但言論要負責任，兩岸關係敏感，風險很大的時候，建議要慎思一下，信口開河造成國家安全威脅也不好。

▲▼呂秀蓮前副總統拜會民進黨立院黨團、國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團，邀請三黨立委們參加「北區民間國是會議」。（圖／記者湯興漢攝）