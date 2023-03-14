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買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

記者陳雕文／綜合報導

新北市樹林區民眾14日要買中餐，路過熱炒店時瞥見美麗身影，一名女廚師正在炒飯，她那若隱若現的事業線與姣好的外型，讓民眾驚嘆並拍照上傳至臉書社團《爆廢公社》，網友紛紛敲碗問，「地點呢？」並留言說，「炒飯買起來！」、「掌握流量密碼」、「美女廚神」、「看架式感覺很會炒耶」。

▲▼林彤。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲▼新北樹林區民眾買中餐時路過熱炒店，意外發現美女廚神。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

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▲▼民眾買中餐時路過，意外發現美女廚神。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）▲▼民眾買中餐時路過，意外發現美女廚神。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者調查，這名被網友稱為「美女廚神」的漂亮主廚叫做林彤，現年27歲，原是電視廣告模特與活動主持人，在疫情期間為了增加收入培養第二專長，經歷2年多的訓練已成為廚藝精湛的炒手，各項熱炒菜色都難不倒她。

林彤表示，因為疫情的關係，活動、廣告量減少，所以在收入銳減的狀況之下，開始思考是否該多學一樣才藝，剛好平常在家裡有跟媽媽學煮飯，對下廚很感興趣，所以在疫情期間就先跟一位飯店二廚的朋友學刀工，學著學著又對熱炒感興趣，覺得身邊很多人都喜歡吃熱炒，所以後來又去樹林的朋友店裡面學習，一個禮拜會去兩天練功以外加兼職，已經這樣兩年多了。

▲▼林彤拍過許多廣告。（圖／林彤提供）

▲▼林彤曾拍過多支廣告。（圖／林彤提供）

▲▼林彤拍過許多廣告。（圖／林彤提供）

臉書上大批網友留言討論，「這炒飯有戀愛的味道」、「請一個，我每天三餐報到...」、「突然覺得肚子餓了！」、「要點一百份炒飯，一直站在那看她炒」。對此林彤表示，「很驚訝，因爲剛剛有個客人來買飯的時候，我就發現他在旁邊拍，後來客人有問我們可不可以拍，我當下沒想那麼多，就說可以呀，誰知道後來被放上爆廢公社，但壓根沒想到會引起這麼多討論，我現在還覺得有點不敢相信」。

有部分網友稱林彤為「美女廚神」、長相神似女神林志玲，對此林彤說，「我只能說很不好意思，而且志玲姐姐漂亮多了。」

林彤小檔案
身高：165 cm
體重：47 kg
三圍：32D / 25 / 33
學歷：台中科大日語系

▼林彤外型亮麗，如今還培養出精湛廚藝。（圖／翻攝自林彤臉書）

▲▼林彤外型亮麗，如今還培養出精湛廚藝。（圖／翻攝自林彤臉書）

▲▼林彤外型亮麗，如今還培養出精湛廚藝。（圖／翻攝自林彤臉書）

▲▼林彤外型亮麗，如今還培養出精湛廚藝。（圖／翻攝自林彤臉書）

▲▼林彤外型亮麗，如今還培養出精湛廚藝。（圖／翻攝自林彤臉書）

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