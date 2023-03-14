新北「炒飯正妹」爆紅！店內湧入大量人潮　老闆緊急叫她下班

▲林彤因精湛的廚藝而爆紅。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者陳雕文、鄒鎮宇／綜合報導

新北市樹林一間熱炒店的女廚師林彤意外爆紅，除了精緻的五官及好氣質之外，熟練地切菜、甩鍋更是吸睛，消息也瞬間在網路瘋傳，吸引不少人到場朝聖。對此，林彤表示，因為她的關係店面突然湧入太多人，「所以店長叫我先下班」。

林彤14日發文表示，店內突然冒出非常多客人，這時店長才跟她說「因為妳在爆廢公社爆紅了！」，且由於店內的客人太多，店長也叫她先下班，「結果剛剛有媒體朋友去就沒有遇到我～不好意思！」

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網友看完紛紛留言，「紅了！」、「走啦去買飯」、「我要一份蛋炒飯」、「會煮飯的女生太有魅力了」、「本來就在粉絲團裡，不過不知道妳刀工這麼讚，開飯啦！」、「炒飯行，切菜不得了」。

據悉，林彤目前27歲，本來是電視廣告模特與活動主持人，受到疫情影響而培養第二專長，經歷2年多的訓練已成為廚藝精湛的廚師。

林彤表示，疫情讓活動、廣告量減少，因此考慮是否要多學一項技能；由於平時在家中會跟媽媽下廚學習，便決定疫情期間向朋友學刀工，接著又轉去樹林朋友的店面內實習，每個禮拜都會去練功兼職兩天，已持續這樣的生活兩年多了。

林彤小檔案

身高：165 cm

體重：47 kg

三圍：32D / 25 / 33

學歷：台中科大日語系

▼林彤外型亮麗，如今還培養出精湛廚藝。（圖／翻攝自林彤臉書）

