幫我趕一下！司機崩潰揭「200趟戰績表」　他嘆：真的太難

記者黃翊婷／綜合報導

部分民眾搭乘計程車時，會因為趕時間而要求司機開快一點。不過，一名網友14日分享一張照片，只見司機在車上貼了2張公告，表示即日起停止「幫我趕一下」服務，還列出跑了200趟的戰績表，一共被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次、收到小費0次，讓他看完忍不住感嘆一句，「這年頭做司機大哥真的太難了。」

▲司機在車上張貼公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見司機在座椅後方貼上2張白紙，上頭寫著，「公告，各位帥哥美女老爺夫人們，本車已停止（幫我趕一下）服務，本車共執行幫我趕一下超過200趟，戰績如下：被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次（太刺激心臟受不了）、收到小費0次，由於入不敷出所以暫停本服務請見諒。先開口被說打擾～一顆星，不開口被說態度不好～一顆星，人客啊！司機大叔很親切，冷氣太冷、不冷，都可以說，司機大叔愛聊天，想聊的盡管開口，不然司機大叔會安靜得像隻貓～喵。」

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公告字字句句都透露出司機的無奈，讓原PO也忍不住感嘆一句，「這年頭做司機大哥真的太難了。」其他網友則紛紛留言表示，「沒辦法奧客太多」、「職業駕駛真的不好當，除了要專心駕駛之外，還要應付各種奧乘客」、「最後一個字代表司機大叔的心聲」、「整篇簡短就4個字『奧客閉嘴』的意思」。

不過，也有部分網友認為，司機之所以會被機車擊落8次，可能是沒有依照規定靠邊停，才會讓乘客在上下車時有機會「擊落」路過的機車騎士。