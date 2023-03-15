新北炒飯正妹「為何爆紅？」　他揭關鍵1因素：大家就會驚豔

記者曾筠淇／綜合報導

新北市樹林一家熱炒店的女廚師林彤意外爆紅，除了亮麗外表外，熟練切菜、甩鍋也很吸睛。對此，常分析時事的律師林智群有感而發，「這個其實有點比較效應」，當正妹出現在小吃店裡面，大家自然會覺得好漂亮。

林彤當天穿著灰色上衣，事業線若隱若現，有網友看到美麗身影後，立刻捕捉起來並PO在「爆廢公社」上。事實上，林彤本來是電視廣告模特、活動主持人，但因疫情活動減少，所以期間培養第二專長，經過2年多已成為「炒手」，每個禮拜會去樹林2次，練功也兼職。

林彤登上版面後，律師林智群透過粉專「林智群律師（klaw）」分享看法，「其實這有點比較效應」，當正妹站在一群模特兒中，可能不會被特別注意，但若穿上軍裝、警裝，或是出現在小吃店內，大家便會驚豔、覺得很漂亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林彤意外爆紅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

林智群也補充，他覺得林彤看起來不是在擺拍，是真的有學炒飯，因為「翻炒甩鍋的動作沒有練是甩不起來的」。他更說，若想看一個廚師的功力到哪，「先叫他炒一個飯就是了」，看會不會甩鍋、飯有沒有粒粒分明。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「會炒飯才是真功夫」、「炒飯、炒高麗菜、煎魚，應徵廚師3種基本功」、「炒飯真的會很熱、流很多汗」。還有些網友直呼，「穿這樣被油噴到很痛耶」、「我只覺得穿這樣，如果被油噴到胸口會很痛」。