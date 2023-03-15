餐廳訂位排到4月…新北「炒飯正妹」拋鍋到手軟　擇偶條件曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林一間熱炒店女廚師「林彤」除了擁有D級美乳、精緻五官及好氣質，還能熟練地切菜、甩鍋，迅速成為網路「嬌點」。15日記者上門發現不少民眾排隊等待餐點，只見林彤不斷甩動炒鍋，連炒了近20份炒飯，後來餐廳老闆告知，訂位已經接到下個月，且林彤的擇偶條件也曝光。

▲▼林彤表示，平時還是主持人與廣告模特，但每周會挪出1到2天，到樹林區熱炒店兼差。（圖／記者陳雕文攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年27歲，來自台中的林彤，因擔任活動主持人與平面廣告模特兒，北上打拼賺錢。後來遭遇疫情的衝擊，各項活動與廣告量銳減，因此林彤決定把自己的興趣「下廚」培養成第二專長，除了跟媽媽學習各項家常菜，還積極研習刀工與炒飯，經過2年的嚴格訓練，各種料理都已經難不倒她。

林彤分享，學習料理遇到最大的困難是「甩鍋」，起初她因為肌力不足，加上錯誤的姿勢導致手腕受傷，也把很多食材甩飛，後來開始戴護腕，並練出強健的肌力，但爆紅後的炒飯訂單倍增，還是讓她炒到快手軟，需要時不時按摩一下手部，喝口水後再繼續。

▲▼餐廳訂單也接到了4月，讓林彤又驚又喜，但生意大好也讓她炒飯炒到手軟。（圖／記者陳雕文攝）

林彤還說，「有些人以為我是為了擺拍才穿很少，其實不是這樣，炒飯需要大火，我站的位置真的很熱！」林彤補充說，「現在我很會製作炒飯、炒菜，我還擅長的是『滷肉』，各式各樣的滷肉。」

▲美女廚神林彤，被網友誇獎神似林志玲，令她超開心。（圖／記者陳雕文攝）

至於情感世界，林彤笑著表示，自己目前單身，至於擇偶條件，林彤則說，因自己非常喜愛戶外活動，喜歡站在陽光下，因此希望對方是個陽光而成熟的人。

林彤14日發文表示，店內突然冒出非常多客人，這時店長才跟她說「因為妳在爆廢公社爆紅了！」，且由於店內的客人太多，店長也叫她先下班，「結果剛剛有媒體朋友去就沒有遇到我～不好意思！」網友看完紛紛留言，「紅了！」、「走啦去買飯」、「我要一份蛋炒飯」、「會煮飯的女生太有魅力了」、「本來就在粉絲團裡，不過不知道妳刀工這麼讚，開飯啦！」、「炒飯行，切菜不得了」。

林彤小檔案

身高：165 cm

體重：47 kg

三圍：32D / 25 / 33

學歷：台中科大日語系