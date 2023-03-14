百公斤壯男「違規引關注」跳車狂奔　躲頂樓喘到「跑不動」栽了

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局廈門街派出所接獲報案，有車輛違規停放在路邊阻礙交通，警員見狀前往盤查，沒想到副駕駛座的乘客見到警員，立刻開門拔腿就跑，警員追上前去，體重達百公斤的男子，躲藏在大樓頂樓被警方找到，才發現原來因3案被通緝才會落跑。

警方調查，26歲的李姓男子，在2月中旬陪同朋友到北市中正區一處巷弄內找朋友，因為違規停車阻礙交通，遭到民眾報警檢舉，轄區中正二分局廈門街派出所警員立刻到場查看。



▲廈門所警員處理違規停車，他跳下副駕駛座狂奔。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子見到警員上門，立刻從副駕駛座下車倉皇逃逸，且拖著百公斤的體重一路逃跑，最後躲在民宅頂樓，警員上樓確認身份，發現李姓男子因體重負荷太重，且一路逃跑，早已躲在頂樓氣喘吁吁。

警方事後將李男帶回派出所，發現李因偽造文書罪嫌遭新北地檢署發布通緝，另外因妨害秩序遭新北地院發布通緝，另外還因涉及詐欺，當時被依照《組織犯罪條例》送辦，但均未出庭說明遭發布通緝。



▲李姓通緝犯陪朋友出門找人，卻等到警察上門，直接跳車逃跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員立刻將李姓通緝犯帶回派出所偵訊，訊後也依照相關規定解送歸案，中正第二分局呼籲民眾若遇有可疑人車在住家附近徘徊、滯留，可善加利用110報案通報警方到場查處，警民合作一起共同維護社會治安，創造安居樂業的環境。