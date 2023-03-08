3男歡唱整夜因違規停車　遭警盤檢起獲毒品

▲21歲吳姓男子於8日上午7時許，開車載著23歲吳姓及21歲李姓等兩名友人，在民生路二段紅線違規停車，被二分局查獲毒品。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

21歲吳姓男子於8日上午7時許，開車載著23歲吳姓及21歲李姓等兩名友人，在民生路二段紅線違規停車，經二分局海安派出所副所長高德陵帶班巡邏發現上前盤檢，起獲3人持有第三級毒品愷他命及第二、三級毒品咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，李等3人深夜來市區某KTV唱歌至天亮，準備開車返回永康住處時，因車輛於道路紅線違停，影響後方上班來車通行，為巡邏員警發現趨前盤檢。3人疑因剛抽完毒菸致滿車異味，也讓具豐富查緝毒品經驗之高副所長提高警覺。經對3人身分查證，其中李姓男子對員警盤檢身上攜行物品時，刻意只拿右側口袋之零錢，但員警目視發現左方暗袋明顯有鼓起之物，經要求出示發現另藏放愷他命2包5.95公克及第二、三級毒品咖啡包5包13公克等毒物，也當場為員警帶回調查。3人經尿液檢驗均呈現毒品陽性反應，員警調查後也將李男（持有、吸食毒品）及同車2名吳姓男子（吸食毒品）依毒品危害防制條例調查送辦。

二分局表示，在安居緝毒專案工作執行期間，將以集中查緝、強力壓制之各項偵查勤務作為，全力溯源打擊藉毒品牟利之集團，並加強反毒友善通報網之運用，全力掃蕩供毒藥頭，以斷絕毒品供給。本案員警積極任事、勤務中查獲毒品，也讓臺南市治安更加穩定，相關案件將持續向上溯源追查來源及用途，全力掃除斷絕毒品犯罪。