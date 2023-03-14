清明掃墓禁忌「10種人別去」！小心衰病纏身惹怒好兄弟

▲清明時節是華人社會慎終追遠的大日子。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

講求慎終追遠的清明節將至，最近許多人已經開始提早掃墓，利用周末安排返鄉祭祖。清水孟國際塔羅小孟老師透過社群平台提醒大家，外出掃墓時，有10大禁忌族群要特別注意，包括提醒大家掃墓時間盡量安排在下午3點前，正在感冒或是年紀過大的長者、嬰幼兒等，也都建議先避免掃墓行程，以免遇到不潔之氣。

掃墓十大禁忌族群：

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1、準備結婚或剛結完婚：

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬陽，掃墓為陰，容易沖煞，對情感易有傷害。

2、懷孕中的孕婦：

懷孕中的人不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒，在科學上來說，也擔心孕婦容易受到風寒，或上山掃墓時不慎跌倒。

3、喜歡穿紅衣的人：

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅讓祖靈較刺眼，恐無法得到祖靈加持。

4、0至3歲的小孩：

0至3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，回家容易感冒生病。

5、感冒中的人：

感冒中的人或正在抗癌的人，身體較為虛弱時，前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒中人應盡量避開掃墓。

6、正面臨家產紛爭的人：

家中若有家產紛爭，應避免前往掃墓，以免觸怒祖先，因為當心中有怨氣時容易吸引到更負面的磁場，甚至容易憂鬱。

7、超過80歲的長者：

80歲過後人的磁場比較弱，掃墓容易染上風寒或引起身體不適。

8、愛噴香水的人：

掃墓時噴太多香水，容易受到眾多磁場干擾，因為習俗上認為，好兄弟與山靈都喜好香氣，帶著滿身香氣去掃墓，更容易把不乾淨的磁場帶回家。

9、早上誦經的人：

喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，這時前往墓地，反而容易吸引一些負面磁場靠近。

10、愛罵髒話的人：

掃墓時不宜罵髒話，因為口出惡言時，容易惹怒周遭的好兄弟。

小孟老師也提醒，掃墓的最佳時機為上午9點至下午3點，因為這時段的陽氣最重，另外也建議，完成掃墓的民眾，最好先到附近熱鬧的地方走走，不要直接回家。

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