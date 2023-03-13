阿管處星光下婚禮移師太平雲梯　15對新婚佳人互許終身

▲阿管處星光下婚禮首度移師太平雲梯 ，現場搭配夜景及燈光裝飾下相當有氣氛。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山風景管理處(以下稱阿管處)13日晚間，首度移師梅山鄉太平雲梯舉辦「星光下的婚禮」，來自台灣及泰國等國內外等15對新婚佳人報名參加－花現雲梯‧百年好合進行浪漫獨特的證婚儀式。





▲阿管處星光下婚禮，新人紛紛攜手進場 。（圖／記者翁伊森攝）

阿管處星光下婚禮已邁入第五年，今年由阿里山管理處洪維新處長、嘉義縣梅山鄉林俊謀鄉長為15對新人見證神聖的一刻，受邀觀禮的交通部觀光局張錫聰局長、行政院農業委員會水土保持局南投分局陳榮俊分局長、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處詹岳翰站長、嘉義縣政府文化觀光局徐佩鈴局長、嘉義縣議會陳信文議員、莊信宗議員、嘉義縣梅山鄉鄉民代表會林茂山主席及轄內各村社區發展協會及村里長與各公協會與會等貴賓也到場獻上祝福，祝福新人愛湧雲霧間、攜手邁向彼端幸福的航道。

▲阿管處星光下婚禮首度移師太平雲梯 ，國內外15對佳人脫穎而出，接受眾人祝福。（圖／記者翁伊森攝）

交通部觀光局張錫聰局長表示，星光下婚禮活動特別選在3月13到14日，代表新人們三生有幸可以在一生一世(1314)這個最具意義的日期接受助人的祝福。

▲交通部觀光局張錫聰局長對星光下婚禮的祝福及讚許。（圖／記者翁伊森攝）

阿管處將神聖的婚禮與阿里山的耀眼星光結合首度於太平雲梯辦理，感謝各單位、社區夥伴及業界代表的共同努力促成此次活動圓滿順利，讓新人在雲梯上從白天可觀夕陽餘暉景致至晚上體驗不同的景緻氛圍，留下最難忘的婚禮記憶。同時也感謝大家協助帶動在地產業發展，尤其阿里山的茶、咖啡、農特產等品質優良，除美景外更有好的伴手禮，在發展觀光的同時與社區密切鏈結，一起共同的合作，更感謝15對新人將喜氣帶來阿里山，觀光是幸福的產業，讓幸福能永續，祝福雲梯下的每一位新人百年好合。





▲新人在太平雲梯下互許終身。（圖／記者翁伊森攝）

今年度婚禮主題以「花現雲梯‧百年好合」為設計主軸，結合阿里山在地花卉－百合，把現場妝點成如仙境般浪漫且極具儀式感的星光下婚禮，並串聯「太平藝術之鄉印記」，結合當地無二窯手作與植物染體驗及體驗雲梯之上的茶席，為新人打造專屬於阿里山雲霧上的浪漫回憶。婚拍地點從地景到茶園，更特別安排紫藤花季的浪漫婚拍，從瑞里紫藤花、圓潭生態圓區與水社寮車站等特色景點拍攝阿里山唯美地景婚紗照，為此趟浪漫旅程劃下完美句點！

▲來自泰國的網紅與交往8年的男友參加台北旅展報名參加阿管處星光下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）

此次星光下婚禮共計有逾百位新人踴躍報名，最後獲選的15對新人分別來自海外及全台各地，其中來自泰國的KOL วิสาส์ หวังศุภชาติ （VISA WANGSUPHACHART，在泰國當地具有一定程度影響力，短影音平台上有超過百萬的追蹤），去年底與先生在教堂結婚，原先就計畫著3月的臺灣之旅，在泰國春季旅展上遇見阿里山業者分享著阿里山渡假婚旅與星光下婚禮活動資訊，有別於泰國當地的婚禮氛圍，阿里山的浪漫氣息完全符合每一個新娘對婚禮的憧憬，吸引วิสาส์ หวังศุภชาติ當場報名參加，並立即規劃了為期一週的阿里山浪漫之旅。

▲阿管處處長洪維新領新人念誓詞。（圖／記者翁伊森攝）

為了讓新人感受阿里山滿滿的誠意與祝賀，除了星光下婚禮主活動外，阿里山管理處近年來亦將婚禮活動結合在地產業，陸續開發設計推出阿里山精典選禮「好日子禮盒」、今年首度與中部知名喜餅業者山木島聯名推出的『山木太平禮盒』及各式各樣阿里山婚禮小物等提供新人與親友分享喜躍的心情，更擴了大「浪漫阿里山」之品牌深度與廣度，尤其深具新人喜愛的阿里山好日子禮盒，係輔導在地產業開發茶、咖啡、幸福米磚、蜂蜜、果乾、在地特色茶點等小物整合而成，極具婚禮產業的競爭力，將預訂於8月20日及9月10日與全臺最大婚禮平臺「新娘物語」合作，參與「新娘物語台北、高雄等結婚採購節」，推出一系列阿里山婚禮小物與婚慶禮盒，歡迎全臺新人及婚慶業者接洽選購，一同體驗浪漫阿里山！

▲現場還有新人把握在這浪漫氛下向女方下跪求婚。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山管理處洪維新處長表示，星光下婚禮一直以星光灑落阿里山的概念，從牛埔仔愛情大草原、瑞里星光穗穗戀花園至今年度的梅山太平雲梯，持續透過星光下婚禮打亮轄區內浪漫地景，串連在地文化，更進而帶動周邊產業發展，尤其今年是疫後開放第一年度，立刻吸引了泰國新人跨國參與，顯見阿里山浪漫品牌已躍升國際，而在星光下婚禮前夕，洪處長也跟大家分享喜悦的捷報，台北時間112年3月8日阿里山管理處以"神木下婚禮"影片，成功在德國旅展獲得金城門觀光影片獎（the golden city gate tourism multimedia award金城門觀光影片獎評獎委員會是由德國資深影人Wolfgang Jo Huschert擔任主席，針對國際觀光宣傳多媒體影片進行評選，每年並在德國ITB國際旅展期間頒獎。)國際文化藝術類金星獎，本次比賽共有20個國家超過100支影片報名參賽，為阿里山管理處將婚禮與觀光結合的活動更加推向國際，期待在10月份辦理的神木下婚禮中能吸引更多海外新人的跨國參與。獲獎影片連結：阿里山「神木下的婚禮」：https://youtu.be/bWBmRGWlSwg。

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