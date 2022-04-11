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拉抬奮起湖觀光　阿里山管理處舉辦大胃王及便當秀

▲▼奮起湖便當節 大胃王賽事及學PK賽 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲奮起湖便當節以大胃王賽事及美學PK賽吸引人氣。（圖／阿里山風景管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)以季節時序及常民生活概念，舉辦阿里山歲時生活節系列活動，介紹屬於大阿里山和奮起湖的人文、歷史與自然風光，讓遊客體驗奮起湖舊時記憶的山中生活。3月15日更舉辦「奮起湖便當節」包括小舍鐵路便當、阿良懷舊鐵支路便當、冠雲餐廳古早味便當、登山食堂、雅湖鐵路便當、群峯鐵路便當、奮起湖大飯店以及鐵道山城懷舊餐廳等8家便當職人料理及田媽媽特製節氣「九宮格便當」，每家每日推出限量主題包裝餐盒後均造成搶購風潮，期望提振疫情下奮起湖的觀光經濟。

▲▼奮起湖便當節 大胃王賽事及學PK賽 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲奮起湖便當節 多家業者端出主力菜色。（圖／阿里山風景管理處提供）

4月10日奮起湖展演場熱鬧舉辦的「奮起湖便當節主題活動」包含「奮起湖便當美學PK賽」及「奮起湖便當大胃王挑戰賽」等活動，則以趣味競賽方式讓遊客體會山城常民的飲食生活。「奮起湖便當美學PK賽」共有分成親子丼組、甜甜豆棗組和香香米飯組，現場有45組參賽者運用奮起湖當地食材做成的便當料理內既有菜色，以美學巧思進行主題擺盤趣味創作，為奮起湖便當增添美味及美觀之新意境；親子丼組評審獎由「通往夕陽的火車」獲獎、人氣獎由「可愛的寶貝便當」獲獎；甜甜豆棗組評審獎由「百年好盒Love Life」獲獎、人氣獎由「希望隊「獲獎。

▲▼奮起湖便當節 大胃王賽事及學PK賽 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲奮起湖便當節 大胃王賽事吸引網紅及大胃王參加。（圖／阿里山風景管理處提供）

香香米飯組評審獎由「便當便當」獲獎、人氣獎由「畚箕吃飯飯」獲獎；「奮起湖便當大胃王挑戰賽」部分，女子組共13名參賽者，男子組共20名，包含網紅臺灣大胃王丁丁、吃貨豪豪都受邀一同來挑戰30分鐘品嘗美味的奮起湖8家便當職人之料理，透過現場緊張刺激的競賽及網紅直播，讓遊客感受山城熱鬧的觀光氛圍。

▲▼奮起湖便當節 大胃王賽事及學PK賽 。（圖／阿里山風景管理處提供）


阿里山管理處洪維新處長表示，奮起湖便當節趣味競賽活動中，奮起湖便當美學PK賽參賽者各個發揮創意將奮起湖便當拼出美學新樣貌；奮起湖大胃王挑戰賽男子組第一名花30分鐘將近完食8家便當；女子組第一名則是僅花25分44秒完食8家便當，非常的不簡單，奮起湖便當節活動只到4月15日，請大家趕快來到奮起湖，除可感受奮起湖老街及老老街建築風貌新氣象外，記得尋訪奮起湖便當料理達人，細細品嘗精心製作的美味懷舊鐵路便當料理。

▲▼奮起湖便當節 大胃王賽事及學PK賽 。（圖／阿里山風景管理處提供）

阿里山管理處誠摯邀請民眾跟著四季暢遊阿里山，品嘗奮起湖懷舊便當的美味饗宴。相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Alishan.nsa/)或至阿里山國家風景區官網(http://www.ali-nsa.net/)查詢。

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