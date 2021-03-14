　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

星光下婚禮首辦瑞里紫色山城 　14對新人享受花下幸福

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫」於瑞里紫色山城中辦理 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲星光下婚禮首次於瑞里紫色山城中辦理 。（圖／阿里山風景管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)打造浪漫夜間婚禮至今已邁入第3年，今年首創「星光下婚禮-紫藤花下的浪漫」於瑞里紫色山城中辦理，串聯紫藤花季、紫藤花婚拍、手作體驗及在地特色店家…等，打造瑞里成為阿里山渡假婚旅聖地，新人們都於阿里山留下難忘的幸福回憶。

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫」於瑞里紫色山城中辦理 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫，新人於太興茶園拍婚紗 。（圖／阿里山風景管理處提供）

瑞里社區的紫藤花下進行浪漫獨特的證婚儀式，由阿里山風景管理處處長洪維新以及行政院農業委員會水土保持局李鎮洋局長與陳榮俊南投分局長、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處與會代表等貴賓祝福聲中，新人互許終生攜手邁向幸福，期許未來每天都像紫藤花語般彼此相依相戀，沉浸在最幸福的時刻。

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫」於瑞里紫色山城中辦理 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫，新人熱舞進場 。（圖／阿里山風景管理處提供）

今年共有來自海內外15對新人參與，其中有來自南非的新郎Douglas Gass與阿聯猶前空姐新娘家容，在遠距戀愛多年後決定於台灣定居；來自嘉義的冠傑透過消防訓練與怡亭相遇相識，夫妻兩人皆是消防員，交往期間來訪阿里山被這裡的神秘未知感所深深吸引；更有擔任去年神木下婚禮佈置團隊的喻柔，因非常喜愛阿里山婚禮的浪漫隆重氛圍，因而許下與弘邦一起攜手至阿里山舉辦婚禮的願望。

此外，本次星光下婚禮的14對國內新人來自臺灣南北各地，分別有：臺北市、新北市、臺中市、新竹縣、嘉義市、臺南市、高雄市…等，且都與阿里山有著一見鍾情的連結，有常至阿里山約會、曾至阿里山賞日出、更有熱愛阿里山浪漫氛圍之戀人，由此可見「浪漫阿里山」的幸福品牌已深植於國內新人們所嚮往的幸福印記中。


今年星光下婚禮的首日活動，帶領新人感受阿里山西北廊道瑞里紫色山城的浪漫氛圍，並體驗封茶DIY的體驗及享用情人套餐的甜蜜；夜晚則於浪漫的紫藤花下及浩瀚的星光下，由婚禮歌手獻唱祝福伴隨著新人舞動進場，在證婚人的帶領下宣讀愛情誓言、簽署結婚書約、交換信物等，點亮彼此下個人生階段的星光，互許終生攜手邁向幸福。

婚禮第二日，新人們也將隨著追逐紫藤花的美麗蹤影，踏遍瑞里及太興等特色景點拍攝阿里山唯美地景婚紗照，為新人於阿里山留下難忘幸福回憶，並為此趟浪漫旅程劃下完美句點！此外，更有長期支持神木下婚禮系列活動的「黑豆桑」與「山木島」贊助的新人禮，以及今年度將開發專屬阿里山的「好日子禮盒」、來吉部落原民手作音樂盒、阿里山婚禮小物…等，讓新人帶回阿里山滿滿誠意的祝賀禮。

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫」於瑞里紫色山城中辦理 。（圖／阿里山風景管理處提供）


洪維新表示，有感於近兩年COVID-19疫情之影響，多數新人面臨到是否如期舉行婚宴的抉擇，而阿里山管理處特別將星光下婚禮及神木下婚禮皆安排於戶外場地，並結合轄區內的自然地景及人文資產，串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴，讓新人在疫情期間完成終身大事之餘，進而帶動周邊觀光發展，以期能為臺灣觀光產業盡一份心力。

粉絲用6年沒換過　護髮界神級地位不可摧
 

ET快訊
月薪多少才值得住台北？　過來人曝「北漂低標」：不然都很慘
統一3比2送味全返中職首敗　王維中初登板敗投
黃明志一入境大馬護照亮「通緝」紅燈　被帶走關2小時過程超展開
她肚子悶…醫一看「百顆粉圓在游泳」嚇壞　狂撈2小時：6袋還裝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

土地公慶生保平安做好事　新北助農民行銷鳳梨、高麗菜

自助餐5菜170被罵貴！高雄男氣「2片肉就100」　老闆娘：要吃好又嫌

嘉義縣太保埤鄉老人食堂揭牌 　每周五提供長輩午餐

星光下婚禮首辦瑞里紫色山城 　14對新人享受花下幸福

老翁凌晨迷途街頭站路中央　基隆警M-Police人臉辨識助返家

土地公生日也是龍頭節　桃園青埔「靠青」社群PO文說典故

桃園「傳神」特展　媽祖出巡、官將首等經典作品給您大飽眼福

嘉義市管樂節攝影比賽　金牌獎吳坤富《管樂光與影》

鄭文燦化身劍道武士　歡迎玩大溪武德殿劍道體驗

嘉市港坪運動公園體育館　地板符合國際賽事等即媲美左訓

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

砸50萬元改裝愛車！2年還改不好　車牌被A走...無辜車主收罰單怒告

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

土地公慶生保平安做好事　新北助農民行銷鳳梨、高麗菜

自助餐5菜170被罵貴！高雄男氣「2片肉就100」　老闆娘：要吃好又嫌

嘉義縣太保埤鄉老人食堂揭牌 　每周五提供長輩午餐

星光下婚禮首辦瑞里紫色山城 　14對新人享受花下幸福

老翁凌晨迷途街頭站路中央　基隆警M-Police人臉辨識助返家

土地公生日也是龍頭節　桃園青埔「靠青」社群PO文說典故

桃園「傳神」特展　媽祖出巡、官將首等經典作品給您大飽眼福

嘉義市管樂節攝影比賽　金牌獎吳坤富《管樂光與影》

鄭文燦化身劍道武士　歡迎玩大溪武德殿劍道體驗

嘉市港坪運動公園體育館　地板符合國際賽事等即媲美左訓

女駕駛遭夾殺「擠成肉餅」！聯結車0減速衝撞　目擊者嚇：直接扁掉

索沙開賽找節奏用連3K收尾　首戰奪MVP不滿意

與逆境對決的勇者　靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」

味全首戰惜敗統一　葉總：比想像好蠻多

王家梁放閃「許維恩緊貼胸膛」　曝光3大相處細節…她害羞獻吻了！

開奧迪衝撞警局下場出爐！男子連夜送醫「不須強制就醫」今返家

味全龍歷史性首戰　收下6顆紀念球

HBL明星賽紅白隊「双」贏平手收場　陳將双16分獲MVP

姚雨翔代打逆轉安MVP獻給家人：謝謝爸媽把我養得這麼壯

多投一局太勉強　王維中自評初登板不及格

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

地方熱門新聞

乾旱成災！屏東芒果遭「薊馬」狂襲

基隆人快搶！住宅家電汰舊換新　不限申請台數

自助餐5菜170被罵貴　老闆說話了

5分鐘恐嚇北捷殺人、炸中市府　台中男遭羈押

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

不管A柱B柱擋住　記得要先停住

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

林右昌與潘孟安進行南北美食PK

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

迷途童手上關鍵密碼　警拚湊協助尋親

北海岸偏鄉國小新舞台　萬金石說故事熱鬧登場

台南市藥師公會搬家了！

新任分局長甘炎民率隊掃蕩臨檢八大行業

萬金杜鵑豔麗綻放　景觀巴士「金包里號」帶你賞花

更多熱門

相關新聞

2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場

2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場

嘉義縣文化觀光局與交通部阿里山國家風景區管理處，攜手推出花季限定活動「2020瑞里紫藤花季」，邀請到縣長翁章梁、議員林淑完、詹琬蓁、吳思蓉、文學家渡也，以及名畫家洪仁堡，一同前來體驗浪漫紫藤花之旅。

阿里山春茶紫藤花下品茶香

阿里山春茶紫藤花下品茶香

嘉縣新增兩縣道中巴上山

嘉縣新增兩縣道中巴上山

神木下婚禮貳部曲　阿里山最美風景入鏡

神木下婚禮貳部曲　阿里山最美風景入鏡

瑞里紫藤花季開跑　紫色山城浪漫花海

瑞里紫藤花季開跑　紫色山城浪漫花海

關鍵字：

星光下婚禮瑞里

讀者迴響

熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

即／新北刑大天花板竟搜出槍毒

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

竹科工程師離職：要完成偉大夢想

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面