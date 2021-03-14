星光下婚禮首辦瑞里紫色山城 　14對新人享受花下幸福

▲星光下婚禮首次於瑞里紫色山城中辦理 。（圖／阿里山風景管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)打造浪漫夜間婚禮至今已邁入第3年，今年首創「星光下婚禮-紫藤花下的浪漫」於瑞里紫色山城中辦理，串聯紫藤花季、紫藤花婚拍、手作體驗及在地特色店家…等，打造瑞里成為阿里山渡假婚旅聖地，新人們都於阿里山留下難忘的幸福回憶。

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫，新人於太興茶園拍婚紗 。（圖／阿里山風景管理處提供）

瑞里社區的紫藤花下進行浪漫獨特的證婚儀式，由阿里山風景管理處處長洪維新以及行政院農業委員會水土保持局李鎮洋局長與陳榮俊南投分局長、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處與會代表等貴賓祝福聲中，新人互許終生攜手邁向幸福，期許未來每天都像紫藤花語般彼此相依相戀，沉浸在最幸福的時刻。

▲星光下婚禮-紫藤花下的浪漫，新人熱舞進場 。（圖／阿里山風景管理處提供）

今年共有來自海內外15對新人參與，其中有來自南非的新郎Douglas Gass與阿聯猶前空姐新娘家容，在遠距戀愛多年後決定於台灣定居；來自嘉義的冠傑透過消防訓練與怡亭相遇相識，夫妻兩人皆是消防員，交往期間來訪阿里山被這裡的神秘未知感所深深吸引；更有擔任去年神木下婚禮佈置團隊的喻柔，因非常喜愛阿里山婚禮的浪漫隆重氛圍，因而許下與弘邦一起攜手至阿里山舉辦婚禮的願望。

此外，本次星光下婚禮的14對國內新人來自臺灣南北各地，分別有：臺北市、新北市、臺中市、新竹縣、嘉義市、臺南市、高雄市…等，且都與阿里山有著一見鍾情的連結，有常至阿里山約會、曾至阿里山賞日出、更有熱愛阿里山浪漫氛圍之戀人，由此可見「浪漫阿里山」的幸福品牌已深植於國內新人們所嚮往的幸福印記中。



今年星光下婚禮的首日活動，帶領新人感受阿里山西北廊道瑞里紫色山城的浪漫氛圍，並體驗封茶DIY的體驗及享用情人套餐的甜蜜；夜晚則於浪漫的紫藤花下及浩瀚的星光下，由婚禮歌手獻唱祝福伴隨著新人舞動進場，在證婚人的帶領下宣讀愛情誓言、簽署結婚書約、交換信物等，點亮彼此下個人生階段的星光，互許終生攜手邁向幸福。

婚禮第二日，新人們也將隨著追逐紫藤花的美麗蹤影，踏遍瑞里及太興等特色景點拍攝阿里山唯美地景婚紗照，為新人於阿里山留下難忘幸福回憶，並為此趟浪漫旅程劃下完美句點！此外，更有長期支持神木下婚禮系列活動的「黑豆桑」與「山木島」贊助的新人禮，以及今年度將開發專屬阿里山的「好日子禮盒」、來吉部落原民手作音樂盒、阿里山婚禮小物…等，讓新人帶回阿里山滿滿誠意的祝賀禮。



洪維新表示，有感於近兩年COVID-19疫情之影響，多數新人面臨到是否如期舉行婚宴的抉擇，而阿里山管理處特別將星光下婚禮及神木下婚禮皆安排於戶外場地，並結合轄區內的自然地景及人文資產，串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴，讓新人在疫情期間完成終身大事之餘，進而帶動周邊觀光發展，以期能為臺灣觀光產業盡一份心力。

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