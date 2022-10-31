「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

▲阿管處打造全台最高海拔森林系婚禮，鄒族新娘為二代返鄉創業，婚禮中為夫婿戴戒指 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）打造獨一無二富有滿滿儀式感的森林系婚禮，10月31日在全台最大的木造車站阿里山車站盛大舉行第16屆「神木下婚禮」。今年略帶微風細雨仍有來自全國各地15對新人在這風光明媚，頗具永恆意義的聖地完成終身大事。

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▲阿管處處長洪維新(圖左)為新人見證愛情誓約 。（圖／記者翁伊森攝）

焦點是結縭40年的紅寶石婚夫妻，先生為金獅村村長，致力於村里服務與在地產業輔導，以竹製品與紙寮藝術為金獅村產業活化打造新的生命力；另一對返鄉創業的鄒族女孩瑜安與先生睿君，一同回嘉成立品牌「飛鼠咖啡Peisu Coffee」，飛鼠一詞的意象和原住民族生活有密切的關連，皆與部落族人共生於大自然環境當中，亦表彰品牌、友善土地與環境永續之理念。

▲鄒族新娘為二代返鄉創業，家人陪同共同參與婚禮。（圖／記者翁伊森攝）

證婚活動一開始由森林幸福樂章揭開序幕，接著由阿里山管理處處長洪維新及阿里山鄉鄉長杜力泉擔任證婚人，來賓有行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處阿里山工作站站主任賴龍輝、嘉義縣政府文化觀光局秘書陳峰武、嘉義縣阿里山鄉鄉公所鄉長杜力泉、嘉義縣阿里山鄉農會總幹事劉家顯、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處代表、轄內各村社區發展協會及村長與各公協會以及各媒體先進等貴賓及親友祝福下，完成浪漫的證婚儀式，並進行一連串的婚拍體驗，在阿里山留下最美的印記。

▲15對新人於阿里山車站接受眾人祝福。（圖／記者翁伊森攝）



神木下婚禮第一日，阿里山管理處帶領新人們體驗鄒族婚禮，族人舞動傳統歌謠祝福新人，並由鄒族長老訓勉後，就是鄒族婚禮最具代表性的「打屁股」儀式，也表示婚後雙方將要擔負起更多的責任，最後以同心交杯敬酒，以期新人未來永結同心、相伴相隨。鄒族婚禮儀式結束後，安排了轄區內遊程體驗，生力農場採茶、製茶體驗，新人可於過程中感受阿里山獨有的茶文化、品茗高山好茶的幸福茶感。結束了茶體驗後，安排了然井茗露手沖咖啡與法式下午茶，藉由甜蜜的時光相處，加深彼此的印記。

在今年神木下婚禮的浪漫遊程中，用心規劃的每一個體驗行程，想要傳遞給新人的不僅止是高山好茶與阿里山精品咖啡，更是一顆顆夢想的種子，象徵著阿里山對新人們的祝福，期盼新人們在互許承諾後，也在這裡開啟他們人生中全新的一段夢想旅程，讓阿里山的小美好延續到新婚生活裡。

▲阿里山鄉鄉長杜力泉祝福新人 。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山管理處洪維新處長表示，阿里山管理處在今年度的活動中更新增了家屬午宴規劃與家屬限定遊程，與嘉義愛玩美旅行社一同開發設計神木下婚禮家屬二日遊規劃，邀請新人家屬在二日的婚禮行程中，全程的參與體驗共享新人喜悅，並透過遊程安排走訪阿里山特色景點，提高家屬參與活動的停留時間與互動性，也讓阿里山的美好透過新人及家屬的推播，更加提高後續的觀光效益。

更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網(http://www.ali-nsa.net/)或至

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