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水保局攜手阿管處打造莊園經濟　優化咖啡產業多元行銷

▲▼ 聞著咖啡香去旅行-好咖在文峰重新開幕出發嘉義地區推動咖啡產業有成，加值六級產業令人驚艷 。（圖／水土保持局南投分局提供）

▲ 嘉義地區公單位推動咖啡產業有成，加值六級產業令人驚艷。（圖／水土保持局南投分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣精品咖啡近年在各部會努力下，逐漸培養高端的消費者及層次分明的精品咖啡，水土保持局李鎮洋局長30日上午與阿里山風景管理處陳榮欽副處長，串連嘉義、雲林、南投地區的精品咖啡業者，以咖啡主題「聞著咖啡香去旅行」，於嘉義竹崎文峰遊客中心啟用記者會，除了重啟文峰遊客中心，更重要的是兩個機關以產業精進、咖啡莊園改造、咖啡旅遊套裝行程讓遊客體驗臺灣咖啡經典與自然生態的新亮點。

▲▼ 聞著咖啡香去旅行-好咖在文峰重新開幕出發嘉義地區推動咖啡產業有成，加值六級產業令人驚艷 。（圖／水土保持局南投分局提供）

▲水土保持局與阿管處推動咖啡產業有成，加值六級產業，串連嘉義、雲林、南投地區的精品咖啡業者，於嘉義竹崎文峰遊客中心啟用記者會。

李鎮洋表示，水保局近年以咖啡主題輔導在地推動產業、旅遊及青年扶植，去年也以「第一杯咖啡」電影作為台灣精品咖啡的首映，描述台灣咖啡的歷史與脈絡，同時也牽起台灣與日本之間的產業橋樑，而南投分局更以「聞著咖啡香去旅行」的主題，與阿里山國家風景區管理處共同推動咖啡的主題遊程，今年更透過咖啡莊園改造計畫、特色店家打造等，為在地輔導多處精品且具有教育意義的咖啡莊園，水保局也在這次ITF國際旅展提前曝光，攜手國內知名網路電商平台販售咖啡旅遊路線，每一條路線都能透過品嚐在地不同的咖啡品種、後處理技術等，將咖啡文化融入於體驗旅遊、餐飲及生活中，搭配遊客親手烘製、手沖等體驗DIY，讓台灣精品咖啡旅遊可以深入人心，令人玩了都捨不得離開。

陳榮欽指出，阿里山國家風景區管理處為了加強阿里山區西北廊道觀光發展，在嘉166與嘉119縣道交會的竹崎鄉文峰村入口處，建設文峰遊客中心，以提升遊客旅遊服務。文峰遊客中心從今年三月開始施工，將針對遊客中心漏水等缺失進行修繕，重新規劃遊客中心室內動線，以阿里山六大主題式及互動式規劃呈現西北廊道地方特色及在地遊憩資源，並優化兩處特色店家承租空間環境，未來遊客中心店家將提供茶席、高山茶品、咖啡等服務。

▲▼ 聞著咖啡香去旅行-好咖在文峰重新開幕出發嘉義地區推動咖啡產業有成，加值六級產業令人驚艷 。（圖／水土保持局南投分局提供）

近年在水保局協助下，加速大阿里山地區的咖啡產業升級推廣，阿管處從咖啡烘豆人才培訓、咖啡後製處理、咖旅達人培訓等，人才軟體栽培及輔導，水保局從硬體建設及農村產業輔導策略著手，讓兩個機關在同一個地方可以做不同的輔導，讓在地產業、在地居民有感！在這次冬季的活動中，水保局除了與知名的電商平台合作，阿管處同時在阿里山Easy GO平台上也推出咖啡的DIY體驗活動，還有咖啡套組，讓遊客來除了品嚐精品咖啡外，更可以買到最在地的咖啡伴手禮。

▲▼ 聞著咖啡香去旅行-好咖在文峰重新開幕出發嘉義地區推動咖啡產業有成，加值六級產業令人驚艷 。（圖／水土保持局南投分局提供）

水保局南投分局陳榮俊分局長進一步說明，臺灣因為擁有適合咖啡生長的地理環境，加上水保局在農村社區環境改善及多元行銷輔導支持下，提升臺灣咖啡具有生豆品質精良的優勢。臺灣同時也是世界上少數兼具生產及烘焙銷售等一條龍的產銷合一地區，水保局輔導產業升級，希望能協助社區多元發展，除一級產業精進外，也同時發展六級產業，從南投、雲林、嘉義三大咖啡產地，找尋欲發展體驗經濟之莊園，輔導使其找回在地故事及打造特色景點，以加速咖啡莊園體驗遊程之推動。

想知道如何優遊農村、臺灣精品咖啡、咖啡之旅，請參考2022聞著咖啡香去旅行網站(https://www.4seasontour-spring.com/2022winter/)，或搜尋FB「農村小童」。

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