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嘉義大學森林周結合植樹造林綠美化　發票免費換苗木

▲▼ 嘉大森林週「森羅萬象」2,400株苗木持發票免費兌換 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 嘉大森林週「森羅萬象」2,400株苗木持發票免費兌換 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學森林暨自然資源學系2023年森林系特色週以「森羅萬象」為題，自3月6日至3月12日於嘉大蘭潭校區學生活動中心一樓熱烈展開。大自然的運行呈現出四季之美，除了映入眼簾的自然資源多樣性，其實還包括許多細微的相互作用悄悄運行中，牽動著植物、動物及你我的生活，造就一座座包羅萬象的森林。森林週將透視生活中一花一世界，一草一天堂，引領大家探索森林裡您所不知道的趣味。

▲▼ 嘉大森林週「森羅萬象」2,400株苗木持發票免費兌換 。（圖／嘉義大學提供）

▲3月植樹節嘉大蘭潭校區可免費提供苗木兌換 。（圖／嘉義大學提供）

時逢3月植樹節，為宣導植樹造林綠美化，主辦單位準備月橘、小葉赤楠、春不老、濕地松、相思樹、臺灣櫸、光臘樹、榔榆、蘭嶼肉桂、楓香、鐵冬青、金新木薑子、過山香、烏皮九芎及燈稱花等，約2,400株臺灣原生樹種苗木供民眾以1-2月未開獎發票換取，發票兌獎所得將以主辦單位名義全數捐贈。苗木來源由嘉大學生於實習期間培育及林務局嘉義林區管理處所提供，每日苗木贈送的樹種與數量以活動粉絲專業公布為主，若有更改則以現場提供為主。

▲▼ 嘉大森林週「森羅萬象」2,400株苗木持發票免費兌換 。（圖／嘉義大學提供）

▲3月植樹節嘉大蘭潭校區可免費提供苗木兌換 。（圖／嘉義大學提供）

森林暨自然資源學系森林週總召江婷羽表示，森林週活動內容也有主題海報講解、森林文創小物販賣、苗木販賣及食品販賣。今年推出創意食品為香氣十足的艾草蛋系列三明治、林下經濟栽種物種金線連泡製茶飲和許多香料共製而成的馬薩拉奶茶，以及延續去年深受好評的桂花牛奶凍與新推出的香蕉鬆餅，希望透過每年森林週的推廣，讓民眾能認識森林植物的多元運用。

▲▼ 嘉大森林週「森羅萬象」2,400株苗木持發票免費兌換 。（圖／嘉義大學提供）

主辦單位表示，自3月6日至11日每日下午1點至4點在蘭潭校區學 生活動中心保健室旁中庭。每日提供400株苗木，開始前20分鐘依序發放給前200位排隊領苗者號碼牌，每人以未開獎3張發票換1株，至多可兌換2株，且樹苗不可重複。為響應環保請自備環保容器，現場不提供塑膠袋。為杜絕新冠肺炎，現場備有酒精供消毒，並請全程佩戴口罩參與活動。

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