嘉義縣響應節能減碳　種下逾千株台灣原生植物

▲嘉義縣植樹節種下逾千株台灣原生植物 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

3月12日植樹節，嘉義縣政府今天在荷苞嶼生態園區舉辦「植樹減碳 環保愛嘉義」活動，種下1,400株黃連木及水柳等台灣平地原生植物，現場提供1發票兌換1苗木，每人最多2株。

除了植樹節，縣府配合村里生活調查推動萬點綠行動計畫，鼓勵縣民若庄頭內有空間可以種大樹，可向公部門單位申請，據統計截至111年已有121個單位參與，種植約34,000株苗木，去年也與農田水利署、林務局合作，在縣境內嘉南大圳水圳沿線24公里栽植了約3,500株苗木，型塑水圳綠道，植樹減碳不遺餘力。

翁章梁說，植樹節的用意是種樹救環境，地球正在暖化，淨零碳排是全世界都在面對的問題，其中種樹就是一個最重要的手段，縣府以村里生活大調查等方式逐步清查可以種大樹的土地，也歡迎民眾參與萬點綠行動計畫，檢附相關文件，縣府將會同林務局共同處理村莊內的可用空間，令大樹與民眾生活密不可分。

另外，達和鹿草環保公司與嘉義大學產官學合作，以共享經濟理念於焚化廠區內成功復育約0.3公頃的阿里山油菊，成功營造台灣特色生物棲息環境，現已成為平地最大面積阿里山油菊復育基地，後續將與在地產業連結開發周邊商品，為嘉義縣綠化環境再添一樁美事。

嘉義縣政府萬點綠行動計畫，相關申請表件及樹種表請上縣府農業處網站/便民服務/檔案下載區（網址https://pse.is/3cj8vd），或親洽土地所在地公所詢問。