東京國際食品展嘉義縣8業者參展　翁章梁力推嘉義優鮮農產

▲東京國際食品展7日開展 翁章梁率團力推嘉義優鮮農產 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本東京國際食品展在3月7日正式開展，展期為期四天，共有136家業者參與，臺灣9個縣市政府各自組團參加。嘉義縣長翁章梁也親自率團前往，在今日的行前記者會力推「嘉義優鮮」農產品。翁章梁指出，嘉義縣有八家食品業者參展，總共帶來32項產品，期望讓日本人民能夠愛上台灣的農產，讓台日關係越來越好。

中華民國對外貿易發展協會今日在日本東京皇宮酒店辦理「東京國際食品展—臺灣館行前記者會」，外貿協會王熙蒙秘書長、經濟部陳正祺次長、謝長廷駐日代表、陳駿季副主委、翁章梁縣長、陳其邁市長、周春米縣長、陳明文委員、蔡易餘委員、王美惠委員、蘇治芬委員及邱議瑩委員等人皆出席盛會，一同預祝活動順利。

嘉義縣政府為本次食品展打造嘉義優鮮主題館，精選8家嘉義優鮮業者參與，向全世界推廣嘉義的新鮮美味。

翁章梁說，趁著行前記者會，搶先曝光嘉義館亮點產品－烏魚子。嘉義縣是全台灣烏魚養殖的大本營，因為嘉義縣位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良的養殖環境，讓烏魚肥美健康，加上充足海風和冬陽，是製作頂極烏魚子的生產基地。

翁章梁也提到，他手上展示的8兩重烏魚子，是由養殖3年以上的烏魚產卵的，形狀飽滿、色澤澄紅，口感綿密彈牙，還帶點鹹甜酥香的風味，歡迎大家到嘉義館試吃，一定唇齒留香。

嘉義縣政府農業處表示，日本是台灣的主力消費市場，嘉縣府與嘉義優鮮業者一同努力，將優良農產推廣給更多的日本消費者，為了籌備東京國際食品展，眾人拿出山海最好的產品，除了烏魚子外，還有鳳梨、虱目魚、鵪鶉蛋、果乾、油品醬料及休閒食品，嘉縣業者將用嘉義人最熱情的心，接待第一線買家。