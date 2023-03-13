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嘉義市停車場不足　王美惠爭取中央補助興建停車場及建物活化

▲▼ 解決嘉義停車位不足 王美惠爭取中央補助興建停車場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 解決嘉義停車位不足，嘉義市立委王美惠（圖左）爭取中央補助興建停車場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市地狹人稠，長期停車位不足的問題，一直困擾民眾。王美惠委員13日召集交通部公路總局，研商市區停車位不足問題，並爭取中央補助嘉義市興建停車場，以解決嘉義市長期停車位不足的交通瓶頸。

▲▼ 解決嘉義停車位不足 王美惠爭取中央補助興建停車場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠說明，有關前瞻基礎建設-改善停車場計畫，嘉義市政府提出兩項優先計畫，一、嘉義市政府北棟地下停車場新建工程(東區)。二、嘉義市舊市公所地下停車場新建工程(西區)，兩項工程總經費約估9億多元。

王美惠指出，市府北棟大樓，鄰近中央噴水池、檜意森活村等知名觀光景點，假日遊客停車需求大，大樓停車場興建工程初步規劃625席汽車停車位及517席機車停車位，此項計畫公路總局已於3月9日辦理審查，後續將請市府依評審委員意見辦理修正，市府北棟停車場總經費為5.17億元。

另一案，王美惠表示嘉義市舊公所為歷史建物，現正進行修復再利用建物活化工程，目前初步規劃興建地下兩層停車場，另加上平面停車位，共可提供汽車127席及機車59席之停車位，舊公所停車場總經費為4億元。王美惠說，「前瞻基礎建設-改善停車場問題計畫」，依公路總局規定，需於114年8月前完工，如兩項工程完工後，將可為嘉義市增加近750席停車位，應可舒緩嘉義市停車位需求困境，現已請市府加速送審及修正作業。

王美惠強調，嘉義市人口密度全台第二高，近年停車需求不斷增加，中央也為了減輕民眾停車的不便，大力的挹注資源進行建設，並將引進智慧化停車管理及綠能友善設計原則。也期盼市政府加速並交申請規劃案，讓中央能盡速核定計畫並補助經費。王美惠說，期待在中央、地方攜手努力下，能解決嘉義市停車格長期不足之問題，也逐步改善市區整體交通規劃，讓市民朋友整體生活品質更加提升。

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