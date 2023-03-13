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台灣高教人才斷層危機　國立大學校院協會：提高教授薪資刻不容緩

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣高教人才斷層危機，國立大學校院協會籲提高教授薪資刻不容緩。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

中研院院長廖俊智今（13日）在立院進行「解決高教人才斷層危機」專題報告指出，高階教育及科研人才薪資偏低，加上少子女化的問題，使我國高級研發領域面臨人才斷層。國立大學校院協會也發布新聞稿指出，為了避免國家軟實力大崩盤，提高教授薪資待遇刻不容緩。

立法院教育及文化委員會今舉行「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專題報告，廖俊智指出，台灣高教及科研人才薪資偏低，現行制度缺乏彈性，以及少子化影響，讓台灣高教正面臨人才斷層危機，建議增加博士研究生獎補助金、提高現職人員待遇。

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國立大學校院協會也指出，107學年大專專任教師人數為4萬6794人，但到了111學年卻僅有4萬4388人，減少2406人；50歲以下教學研究主力的占比，也從43.4%（2萬306人），減少到36.9%（1萬6400人），顯示年輕學者不僅因為少子化和產業搶人而減少，加上年改讓教授退休意願降低，導致結構老化、出現斷層。

國立大學校院協會更指出，雖然教育部推出玉山學者及彈性薪資等方案，但前者名額稀少，後者提高的幅度有限，教授薪資普遍仍只有周邊國家教授薪資的二分之一；面對半導體產業大搶才，動輒以年薪200萬元起薪簽下碩博士畢業生，年薪勉強百萬元的助理教授實在難以吸引年輕人投入。

國立大學校院協會表示，少子化讓高教人才來源缺乏難解，但提高教授待遇以留住人才、吸引國際人才卻立即可行，呼籲政府，提高教授學術研究費、獎金外，也可考慮提高教師薪級表上限，從本薪開始改善待遇。

此外，有鑑於年改之後，65歲退休的教授，一生總薪資會短少7百多萬元，讓資深教授不敢退休；而今年7月1日起改成「確定提撥制」，風險自負、盈虧難料，政府應通盤檢討教授退休待遇，讓人才願意留在台灣長期貢獻。

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