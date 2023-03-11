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搶救少子化！教育部助勞動與國防部　設19友善職場教保中心

▲▼教育部協助勞動與國防部，設置友善職場教保服務中心，圖為高雄總醫院職場互助教保服務中心親子攜手進行活動。（圖／教育部提供）

▲教育部助勞動與國防部，設置友善職場教保服務中心，圖為高雄總醫院職場互助教保服務中心親子攜手進行活動。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣少子化問題已是國安危機，為支持年輕家庭生養子女意願，教育部國教署協助各政府機關（構）及公營公司相關支持措施，其中勞動部及國防部，在111年分別設置2家及17家「職場互助教保服務中心」，幼兒送到該教保中心，每月向家長收費為第1胎2千元，第2胎1千元，第3胎免費，而低收、中低收入戶幼兒也免繳費用，提供父母安心、放心的育兒環境。

根據內政部統計，台灣從2020年開始，人口結構正式進入「生不如死」階段，而少子化問題也成為台灣國安危機，不少私立學校因此停招或停辦，而為支持年輕家庭生養子女意願，行政院核定我國少子女化對策計畫，由政府機關（構）帶頭示範設置職場托育設施，並由國教署協助各政府機關（構）及公營公司相關支持措施。

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教育部指出，根據行政院計畫，國教署在111年時，分別在勞動部及國防部設置2家及17家「職場互助教保服務中心」，共同營造育兒的職場環境，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署教保中心成立於高雄市前鎮區，委託高雄市在地社團法人高雄市社區教育協會經營，該教保中心位於活動中心一樓，緊鄰園區內綠美化的中庭旁，除有幼兒專用活動室、廁所及配膳室外，也設置幼兒專用花圃，提供幼兒植栽活動，還可看到高雄著名地標夢時代摩天輪。

▲▼教育部協助勞動與國防部，設置友善職場教保服務中心，圖為高屏澎東分署職場互助教保服務中心前幼兒專用花圃進行植栽活動。（圖／教育部提供）

▲高屏澎東分署職場互助教保服務中心前，幼兒在專用花圃進行植栽活動。（圖／教育部提供）

國教署進一步表示，在教學上，該教保中心將教室環境佈置規劃為不同的學習區，設計不同的教學主題，並提供多樣化的學習活動，引導孩子從生活照顧、環境互動、人際互動、對話等方式，協助幼兒與人相處、溝通，培養其思考、自主與積極樂觀等解決問題的能力。

此外，國防部則在高雄市鳳山區國軍高雄總醫院設立教保中心，國教署指出，委託在地的高雄市教保人員職業工會經營辦理，以「社區合作、共同育兒」的理念，結合社區在地化特色，發展社區資源，在課程上，注重「做中學」的學習概念，以啟發式教育的精神，提供豐富角落探索環境與建構取向的主題課程，引領孩子做生活與學習的能力預備

國教署表示，職場互助教保服務中心為落實行政院政策鼓勵鼓勵生育，收費部份，每月向家長收費為第1胎2千元，第2胎1千元，第3胎免繳費用。低收、中低收入戶幼兒也免繳費用，提供父母安心、放心的育兒環境，讓員工和孩子一起大手牽小手，共同出門上班上課，凝聚親子幸福感。

▲▼教育部協助勞動與國防部，設置友善職場教保服務中心M圖為高屏澎東分署幼兒於中庭進行大肌肉活動。（圖／教育部提供）

▲高屏澎東分署幼兒，在中庭進行大肌肉活動。（圖／教育部提供）

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