搶救少子化！教育部助勞動與國防部　設19友善職場教保中心

▲教育部助勞動與國防部，設置友善職場教保服務中心，圖為高雄總醫院職場互助教保服務中心親子攜手進行活動。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣少子化問題已是國安危機，為支持年輕家庭生養子女意願，教育部國教署協助各政府機關（構）及公營公司相關支持措施，其中勞動部及國防部，在111年分別設置2家及17家「職場互助教保服務中心」，幼兒送到該教保中心，每月向家長收費為第1胎2千元，第2胎1千元，第3胎免費，而低收、中低收入戶幼兒也免繳費用，提供父母安心、放心的育兒環境。

根據內政部統計，台灣從2020年開始，人口結構正式進入「生不如死」階段，而少子化問題也成為台灣國安危機，不少私立學校因此停招或停辦，而為支持年輕家庭生養子女意願，行政院核定我國少子女化對策計畫，由政府機關（構）帶頭示範設置職場托育設施，並由國教署協助各政府機關（構）及公營公司相關支持措施。

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教育部指出，根據行政院計畫，國教署在111年時，分別在勞動部及國防部設置2家及17家「職場互助教保服務中心」，共同營造育兒的職場環境，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署教保中心成立於高雄市前鎮區，委託高雄市在地社團法人高雄市社區教育協會經營，該教保中心位於活動中心一樓，緊鄰園區內綠美化的中庭旁，除有幼兒專用活動室、廁所及配膳室外，也設置幼兒專用花圃，提供幼兒植栽活動，還可看到高雄著名地標夢時代摩天輪。

▲高屏澎東分署職場互助教保服務中心前，幼兒在專用花圃進行植栽活動。（圖／教育部提供）

國教署進一步表示，在教學上，該教保中心將教室環境佈置規劃為不同的學習區，設計不同的教學主題，並提供多樣化的學習活動，引導孩子從生活照顧、環境互動、人際互動、對話等方式，協助幼兒與人相處、溝通，培養其思考、自主與積極樂觀等解決問題的能力。

此外，國防部則在高雄市鳳山區國軍高雄總醫院設立教保中心，國教署指出，委託在地的高雄市教保人員職業工會經營辦理，以「社區合作、共同育兒」的理念，結合社區在地化特色，發展社區資源，在課程上，注重「做中學」的學習概念，以啟發式教育的精神，提供豐富角落探索環境與建構取向的主題課程，引領孩子做生活與學習的能力預備

國教署表示，職場互助教保服務中心為落實行政院政策鼓勵鼓勵生育，收費部份，每月向家長收費為第1胎2千元，第2胎1千元，第3胎免繳費用。低收、中低收入戶幼兒也免繳費用，提供父母安心、放心的育兒環境，讓員工和孩子一起大手牽小手，共同出門上班上課，凝聚親子幸福感。

▲高屏澎東分署幼兒，在中庭進行大肌肉活動。（圖／教育部提供）