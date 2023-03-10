少子化衝擊！慈濟大學與科大8／1合併　教部證實：審議中

▲慈濟大學與慈濟科大，預計8月1日將合併為慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化衝擊，公私立大學陸續傳出合併或整併消息，位於花蓮的慈濟大學、慈濟科大，為求精緻化辦學，也在今年1月向教育部函報合併案修正計畫書，預計今年8月1日以「慈濟大學」為名正式整併為一所學校，教育部證實，目前正在審議中，合併後各學制班別仍維持原規模並依據現行管道招生。

受到少子化衝擊，私校停招或停辦消息頻傳，不少私校為求生存，紛紛進行合併或整併，繼本周一（6日）《ETtoday新聞雲》報導，台科大將與華夏科大整併，現在又傳出慈濟學校財團法人下的慈濟大學與慈濟科技大學，也將在今年8月1日整併為慈濟大學。

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教育部指出，慈濟大學與慈濟科技大學兩校同屬「慈濟學校財團法人」所設學校，去年10月14日函報教育部合併計畫書審議中，規劃存續合併後的慈濟大學，將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等三個校區的大學，各學制班別仍維持原規模並依據現行管道招生。

至於教職員工及學生權益一節，教育部表示，慈濟學校法人應依「大專校院合併處理原則」規定，規劃保障學校教職員工及學生權益，原學校對教職員工權益事項規範，在合校後相關規章未訂定前，基於信賴保護原則，將明定過渡期間適用原規定，給予適度權益保障。