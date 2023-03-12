今年國中會考19.8萬人報名　再創歷史新低

▲112年國中會考將於5月20、21日登場，報考人數再創新低。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年國中教育會考將於5月20、21日登場，昨（3/11）已完成報名，經全國試務會統計，今年全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬8673人，比去年的19萬9318人少645人，再創歷史新低，也是連續第二年報名人數不到20萬人。

經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬8673人，其中集體報名19萬7145人，個別報名1528人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區3萬739人，中投考區3萬495人，及台北考區2萬2213人。

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全國試務會指出，今年特殊身分考生總報名人數7452人，其中包括原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女等，各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

此外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數則有8607人，全國試務會指出，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的應考服務需求，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，因此，申請應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

全國試務會也提醒考生，今年國中教育會考考試日期為5月20及21日，4月14日寄發准考證。集體報名的考生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須於4月17及18兩日提出申請勘誤，集體報名的考生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。詳細資訊可上國中教育會考網站查詢。