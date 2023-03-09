提前算出中華隊大敗　台體大績優教師分析：投手戰力遠不如巴拿馬

▲台體大副教授張哲維帶領學生團隊，提前算出中華隊大敗，關鍵原因是投手戰力不如巴拿馬。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2023年棒球經典賽昨天中華隊首戰5比12不敵巴拿馬，甚至差一點在第七局被提前結束比賽，今（9日）剛獲得教育部大專校院教學實踐研究計畫教師的台體大副教授張哲維表示，在開設的「運彩分析師精彩你的人生」課程中，大家就算出這場比賽是一場輸分在10分左右的比賽，張哲維分析，巴拿馬有大聯盟等級投手，反觀中華隊投手並沒有，中華隊投手戰力不如巴拿馬，對昨晚結果並不感到意外。

教育部自107年開始推動「大專校院教學實踐研究計畫」，首度針對個別教師進行教學實踐研究經費補助，將高教創新落實於大學課室。110年度計畫於111年7月31日執行完畢，教育部從1539件計畫中評選出138件績優計畫，今天下午在國家圖書館舉辦110年度頒獎典禮。

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目前為台灣體育運動大學休閒運動學系副教授張哲維，就以「運彩分析師精彩你的人生」研究計畫，獲得商業及管理的教學實踐研究計畫教師，而且有別於傳統課程在一般教室與電腦教室上課，張哲維這堂課還在體育場館上課，有時修課學生還是現場比賽的裁判之一，透過建置行動情境教學場域，讓學生更能有親臨現場的感受。

▲▼台體大副教授張哲維，將學生帶到擊劍比賽上課，其中一位同學也是這次比賽的裁判之一。（圖／張哲維提供）

張哲維說，這門課今年邁入第五年，現在很受學生歡迎，僅有25個名額，但深受學生歡迎，經常開放選修就被秒殺，後來加修後學生都達到30多人，會這麼受歡迎，和建置行動情境教學場域有關，另一方面，則是學生透過修課後，可以去考運動彩券分析師，目前運彩分析師的錄取率約3成，但上過他課的學生，除了因故無法到場考試，只要是張哲維帶去考試，都考上運彩分析師，錄取率達到100％，累計已有32人考上。

而昨晚中華隊在經典賽首戰就以5比12不敵巴拿馬，甚至差一點在第七局被提前結束比賽，張哲維表示，在課程中，同學們根據兩隊實力、技術、戰術及經驗，就算出是一場「十幾比幾」的大失分比賽，也就是中華隊會輸給巴拿馬10分左右，原因其實也很簡單，最關鍵為投手戰力，巴拿馬有大聯盟等級投手，反觀中華隊投手並沒有，中華隊投手戰力不如巴拿馬，所以對昨晚結果並不感到意外。

▲台體大張哲維帶領學生團隊，提前算出中華隊大敗，關鍵原因是投手戰力遠不如巴拿馬，圖為在校內便利商店分組討論上課狀況。（圖／張哲維提供）